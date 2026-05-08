En medio de la tensión entre México y EU, Sheinbaum buscará llamada con Trump

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa por momentos de tensión debido a desencuentros en materia de seguridad.

Uno de ellos ocurrió hace dos semanas cuando se reveló que dos agentes de la Agencia Criminal de Investigación (CIA) participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua, con lo que presuntamente se violó la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad.

A la tensión se sumaron las acusaciones que el Departamento de Justicia realizó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más, de tener vínculos con el narcotráfico.

Y esta semana, el presidente Donald Trump advirtió que si México no actúa contra los cárteles, lo harán autoridades estadounidenses.

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", dijo el pasado miércoles.

Sobre las acusaciones contra el morenista Rubén Rocha, la mandataria federal insistió que su gobierno sigue pidiendo pruebas.

"Nosotros lo que recibimos fue de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores, una solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, ante ello Relaciones Exteriores con apoyo de la Fiscalía respondió que se necesitaban más pruebas porque con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente", comentó.