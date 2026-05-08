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En medio de la tensión entre México y EU, Sheinbaum buscará llamada con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tiene comunicación constante con el gobierno del presidente Donald Trump, con quien quiere mantener una buena relación.
vie 08 mayo 2026 09:58 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el gobierno de Donald Trump mantiene una buena relación pero no significa que deban estar de acuerdo en todo. (Foto: Presidencia de México.)

En medio de las tensiones en la relación México-Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará sostener una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump, con quien dijo que, a pesar de las diferencias, mantiene una buena relación.

"Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto, tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá y también el tema comercial y muchos otros temas y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación", aclaró este viernes.

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La relación entre México y Estados Unidos atraviesa por momentos de tensión debido a desencuentros en materia de seguridad.

Uno de ellos ocurrió hace dos semanas cuando se reveló que dos agentes de la Agencia Criminal de Investigación (CIA) participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua, con lo que presuntamente se violó la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad.

A la tensión se sumaron las acusaciones que el Departamento de Justicia realizó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más, de tener vínculos con el narcotráfico.

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Y esta semana, el presidente Donald Trump advirtió que si México no actúa contra los cárteles, lo harán autoridades estadounidenses.

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", dijo el pasado miércoles.

Sobre las acusaciones contra el morenista Rubén Rocha, la mandataria federal insistió que su gobierno sigue pidiendo pruebas.

"Nosotros lo que recibimos fue de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores, una solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, ante ello Relaciones Exteriores con apoyo de la Fiscalía respondió que se necesitaban más pruebas porque con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente", comentó.

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La mandataria federal criticó que haya quienes busquen una "mala relación" entre México y Estados Unidos, sin embargo, dijo que su gobierno trabaja porque sea buena en beneficio de los dos países.

Lo que su gobierno no quiere, dijo, es que se viole la soberanía de México o que haya alguna intervención en asuntos que le corresponden solo a México.

"Nosotros siempre vamos a defender la soberanía, vamos a defender el derecho de México, vamos a defender el cumplimiento de la ley. Vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos, no queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de la relación de ambos países", señaló.

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