En medio de la tensión entre México y EU, Sheinbaum buscará llamada con Trump

En medio de las tensiones en la relación México-Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará sostener una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump, con quien dijo que, a pesar de las diferencias, mantiene una buena relación.
"Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto, tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá y también el tema comercial y muchos otros temas y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación", aclaró este viernes.