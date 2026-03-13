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México

''Soberanía no se negocia'', contesta Sheinbaum a reposteo de Trump

El intercambio ocurre días después de que Estados Unidos dejó fuera a México de la cumbre contra los cárteles, en la que estuvieron invitados varios líderes de derecha del continente americano.
vie 13 marzo 2026 04:08 PM
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En diciembre del año pasado, Trump y Sheinbaum se vieron en el sorteo del Mundial 2026. (Foto: Jim Watson/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este viernes que la soberanía no se negocia, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reposteara en redes un mensaje en el que se cuestiona si en México hay un narco-gobierno.

"Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad'', dijo la mandataria mexicana durante un evento público en Colima.

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''Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México", añadió.

En Truth Social, Donald Trump compartió un mensaje de un usuario llamado Carlo Marín, el cual decía:

"Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump le llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que EU intervenga; 'Así es, dijimos que No, orgullosamente NO'. ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?".

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La presidenta de México ha admitido públicamente que Trump le ha ofrecido varias veces enviar tropas para combatir a los cárteles.

El fin de semana, durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México''.

''Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, añadió.

Donald Trump ha dicho que podría atacar en tierra a los cárteles de la droga.

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Donald Trump Claudia Sheinbaum Narcotráfico

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