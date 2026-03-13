''Soberanía no se negocia'', contesta Sheinbaum a reposteo de Trump

''Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México", añadió.

En Truth Social, Donald Trump compartió un mensaje de un usuario llamado Carlo Marín, el cual decía:

"Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump le llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que EU intervenga; 'Así es, dijimos que No, orgullosamente NO'. ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?".

La presidenta de México ha admitido públicamente que Trump le ha ofrecido varias veces enviar tropas para combatir a los cárteles.

El fin de semana, durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México''.

''Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, añadió.

Donald Trump ha dicho que podría atacar en tierra a los cárteles de la droga.