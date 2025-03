“No hubo una negociación en lo oscurito", dice Sheinbaum de llamada con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que en su llamada con su homólogo Donald Trump se haya dado una “negociación en lo oscurito” que permitiera acordar la pausa de aranceles de 25% a México y recorrerlo al 2 de abril, en el marco de las "tarifas" recíprocas que Estados Unidos cobrará al resto de países.

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces, no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática decir ‘a ver hay resultados en seguridad, se hicieron todo esto por parte de México y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad que tienen que ver con la justicia”, dijo la presidenta.