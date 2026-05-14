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Gobierno invierte 300 millones en drenaje para reducir inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México

El titular de la Conagua, Efraín Morales, explicó que los proyectos incluyen mantenimiento al drenaje y la limpieza de 68.4 kilómetros de ríos.
jue 14 mayo 2026 09:50 AM
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Efraín Morales, director de la Conagua, explicó que varias de las obras están en proceso, pero otras ya están listas para minimizar riesgos por la temporada de lluvias. (Foto: Presidencia de México)

Para evitar inundaciones causadas por las lluvias, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha invertido 11,972 millones de pesos en obras de prevención en 2,300 municipios del país.

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que las obras incluyen desazolve de ríos, optimización del drenaje y protección.

“El propósito es claro: que la población enfrente en mejores condiciones estas contingencias y que no sufra afectaciones en la vida, pero también en el patrimonio”, expuso.

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De acuerdo con el funcionario, las obras que se realizan, casi una por cada municipio del país, se ejecutan en zonas con inundaciones recurrentes o que se ubican en lugares de riesgo, como zonas costeras, ríos o donde ha habido un crecimiento acelerado de la población y el drenaje ya es insuficiente.

“¿Cuánto es lo que se ha invertido en estas obras? Estamos hablando del orden de 12,000 millones de pesos durante los últimos años. La intención es que la gente no vea afectado su patrimonio y que no se vea en riesgo”, dijo.

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¿Qué obras se han realizado?

1. Obras de prevención de inundaciones en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz. Es un proyecto integral y se realiza de manera conjunta con el Estado de México y la Ciudad de México. Consiste en ampliar la capacidad de la Laguna "El Salado”, un vaso regulador que recibe agua de Nezahualcóyotl y de Iztapalapa.

“Va a pasar de 300,000 metros cúbicos a 400,000 metros cúbicos”, detalló el director de Conagua.

También se ampliará la capacidad del colector Teotongo, así como el colector Carmelo Pérez y el colector Los Pinos.

2. Colector Chalco de Covarrubias. En esta zona afectada constantemente por inundaciones se invirtieron 1,020 millones de pesos para construir 1.8 kilómetros en dos tramos, uno a cielo abierto y otro por microtúnel.

“También fue una obra muy importante: colocamos casi 7,500 metros de tubos en tan solo cuatro meses y con ello se evitó la afectación de Chalco el año pasado”, indicó.

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"Hoy estamos completando otros 1.8 kilómetros hasta llegar al desemboque del río y con eso quedará resuelto de manera definitiva esta afectación que durante décadas afectó a este municipio", agregó.

3. Desazolve de ríos en el Valle de México. Con una inversión de 312 millones de pesos, se han limpiado 68.4 kilómetros de ríos, entre ellos La Compañía, Presa Capulín, San Rafael, Teotihuacán, Texcoco, Ameca, Papalotla, Presa Cuartos y Emisor Poniente.

4. Drenaje en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para el mantenimiento de plantas de bombeo, se han invertido 300 millones de pesos.

“Se llevaron a cabo acciones sobre todo para dar mantenimiento a los equipos de bombeo que desalojan el agua de la ciudad y del estado de México. Se invirtieron 300 millones de pesos, estamos hablando de más de 60 equipos” dijo.

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De acuerdo con Efraín Morales, las obras están en construcción, pero en varios sitios ya entraron en operación.

“La mayoría van a estar listas a partir de mañana”, prometió.

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