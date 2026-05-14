Gobierno invierte 300 millones en drenaje para reducir inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México

De acuerdo con el funcionario, las obras que se realizan, casi una por cada municipio del país, se ejecutan en zonas con inundaciones recurrentes o que se ubican en lugares de riesgo, como zonas costeras, ríos o donde ha habido un crecimiento acelerado de la población y el drenaje ya es insuficiente.

“¿Cuánto es lo que se ha invertido en estas obras? Estamos hablando del orden de 12,000 millones de pesos durante los últimos años. La intención es que la gente no vea afectado su patrimonio y que no se vea en riesgo”, dijo.

¿Qué obras se han realizado?

1. Obras de prevención de inundaciones en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz. Es un proyecto integral y se realiza de manera conjunta con el Estado de México y la Ciudad de México. Consiste en ampliar la capacidad de la Laguna "El Salado”, un vaso regulador que recibe agua de Nezahualcóyotl y de Iztapalapa.

“Va a pasar de 300,000 metros cúbicos a 400,000 metros cúbicos”, detalló el director de Conagua.

También se ampliará la capacidad del colector Teotongo, así como el colector Carmelo Pérez y el colector Los Pinos.

2. Colector Chalco de Covarrubias. En esta zona afectada constantemente por inundaciones se invirtieron 1,020 millones de pesos para construir 1.8 kilómetros en dos tramos, uno a cielo abierto y otro por microtúnel.

“También fue una obra muy importante: colocamos casi 7,500 metros de tubos en tan solo cuatro meses y con ello se evitó la afectación de Chalco el año pasado”, indicó.