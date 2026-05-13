Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum niega que la CIA opere en México y dice que su participación en Chihuahua violó la Constitución

La presidenta informó que la Fiscalía deberá determinar de quién fue la responsabilidad de permitir que dos agentes de EU participaran en un operativo en Chihuahua.
mié 13 mayo 2026 09:53 AM
sheinbaum-operativo-chihuahua
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hay integrantes de agencias extranjeras en México, pero que sí tienen permisos. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

A casi un mes del operativo en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esa intervención constituyó una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

También negó que la CIA opere en el país y que esté involucrada en un atentado con coche bomba en el Estado de México en contra de un operador del Cártel de Sinaloa, como difundió CNN.

Publicidad

"Es falso que operen agentes de la CIA en territorio", aseguró este miércoles.

Aunque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó haber autorizado la incursión de los estadounidenses, Sheinbaum ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación para determinar quiénes fueron responsables de permitir la participación de los agentes estadounidenses.

“Hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda”, explicó.

Conoce más:

violación seguridad nacional
México

Incursión de agentes de la CIA en Chihuahua reaviva desencuentros entre México y EU

Entre el 17 y 19 de abril pasado , el gobierno de Chihuahua realizó un operativo para desmantelar uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país. La polémica surgió cuando se reveló que en esa operación participaron agentes de la CIA, lo que es violatorio de la Constitución debido a que ningún gobierno estatal puede suscribir un convenio con algún gobierno extranjero.

El artículo 89 de la Constitución establece que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

La gobernadora de Chihuahua afirmó este martes que ella no autorizó que los funcionarios estadounidenses participaran en el operativo.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, aseguró.

Publicidad

La política emanada de Acción Nacional también respondió a la propuesta impulsada por Morena para llevarla a juicio político y a realizar una movilización.

“Mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca, combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”, dijo Maru Campos en un video.

En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la Fiscalía, aunque no es autónoma, deberá realizar su investigación y presentar sus conclusiones.

“La Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades, cuáles son las responsabilidades y de quién, en el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado, eso lo tiene que decidir la fiscalía”, comentó.

Te puede interesar:

sheinbaum maru campos.jpg
presidencia

Maru Campos entregará información sobre el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA

La mandataria federal rechazó que en México haya agentes de la CIA operando, pero reconoció que solo algunos cuentan con autorización del gobierno para su estancia en territorio nacional.

"Es falso que operen agentes de la CIA en territorio. Hay permisos para agencias de los Estados Unidos, que están perfectamente marcados por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y sus permisos están perfectamente definidos para que puedan trabajar y trabajan principalmente vinculadas con la Embajada o con algunas áreas de la embajada de Estados Unidos en México", aseguró.

Publicidad

En Guerrero, se liberaron accesos

Sobre la situación de violencia en Guerrero, la presidenta informó que ya se lograron liberar los bloqueos y se permitió que las personas heridas fueran trasladadas al hospital.

“Ayer ya se liberaron los bloqueos, que había había tres bloqueos, los tres se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de víctimas, Yuridia, que la verdad es de primera, ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero”, explicó.

Expuso que la atención a Chilapa, Guerrero se busca que sea permanente y que mediante el diálogo se recupere la paz en la zona que ha sido acechada por organizaciones criminales como "Los Tlacos" y "Los Ardillos".

“Entonces, el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigar si se lleva su propia vía, pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo puede establecerse una condición de paz y de desarrollo de las de la principalmente son municipio que es Chilapa”, añadió.

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Chihuahua

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad