Sheinbaum niega que la CIA opere en México y dice que su participación en Chihuahua violó la Constitución

"Es falso que operen agentes de la CIA en territorio", aseguró este miércoles.

Aunque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó haber autorizado la incursión de los estadounidenses, Sheinbaum ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación para determinar quiénes fueron responsables de permitir la participación de los agentes estadounidenses.

“Hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda”, explicó.

Entre el 17 y 19 de abril pasado , el gobierno de Chihuahua realizó un operativo para desmantelar uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país. La polémica surgió cuando se reveló que en esa operación participaron agentes de la CIA, lo que es violatorio de la Constitución debido a que ningún gobierno estatal puede suscribir un convenio con algún gobierno extranjero.

El artículo 89 de la Constitución establece que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

La gobernadora de Chihuahua afirmó este martes que ella no autorizó que los funcionarios estadounidenses participaran en el operativo.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, aseguró.