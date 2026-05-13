Sheinbaum niega que la CIA opere en México y dice que su participación en Chihuahua violó la Constitución

La política emanada de Acción Nacional también respondió a la propuesta impulsada por Morena para llevarla a juicio político y a realizar una movilización.
“Mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca, combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”, dijo Maru Campos en un video.
En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la Fiscalía, aunque no es autónoma, deberá realizar su investigación y presentar sus conclusiones.
“La Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades, cuáles son las responsabilidades y de quién, en el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado, eso lo tiene que decidir la fiscalía”, comentó.
La mandataria federal rechazó que en México haya agentes de la CIA operando, pero reconoció que solo algunos cuentan con autorización del gobierno para su estancia en territorio nacional.
"Es falso que operen agentes de la CIA en territorio. Hay permisos para agencias de los Estados Unidos, que están perfectamente marcados por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y sus permisos están perfectamente definidos para que puedan trabajar y trabajan principalmente vinculadas con la Embajada o con algunas áreas de la embajada de Estados Unidos en México", aseguró.