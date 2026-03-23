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México

Cuándo inicia la canícula 2026 y por qué este periodo marca el calor más fuerte del año

Altas temperaturas, cielos despejados y menor lluvia definen este fenómeno. Aquí puedes ubicar su periodo de duración y las entidades donde se siente con mayor intensidad.
lun 23 marzo 2026 09:06 AM
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El impacto de la canícula no es uniforme en todo el país. Existen regiones donde sus efectos son más notorios. (demaerre/Getty Images)

Para muchas personas, la canícula es sinónimo de calor intenso, días secos y temperaturas que superan lo habitual. Cada año, este periodo genera dudas recurrentes, especialmente sobre cuándo inicia en 2026 y qué tan prolongados serán sus efectos en distintas regiones del país.

Más allá de esa percepción, se trata de un fenómeno climático bien definido, vinculado a cambios en la circulación de los vientos y a una disminución temporal de lluvias.

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¿Cuándo inicia y cuánto dura la canícula?

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a canícula comienza a mediados de julio, unas semanas después del solsticio de verano, que ocurre el 21 de junio.

A partir de ese momento, se establece un periodo que se extiende aproximadamente 40 días, por lo que su duración suele abarcar hasta finales de agosto.

¿Por qué ocurre la canícula?

El fenómeno está relacionado con la dinámica de los vientos alisios. Cuando soplan con mayor intensidad desde el este, dificultan la formación de nubes sobre el océano.

Esta condición reduce la presencia de lluvias en parte del territorio continental, al tiempo que favorece un aumento sostenido de la temperatura.

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¿Qué características tiene este periodo de calor?

Durante la canícula se presentan condiciones climáticas específicas que permiten identificar este fenómeno:

- Temperaturas superiores a los 37 grados celsius

- Disminución significativa de lluvias

- Cielos despejados

- Mayor calentamiento del aire

Estas condiciones pueden intensificar la sensación térmica y prolongar los periodos de calor a lo largo del día.

¿Qué estados son los más afectados?

El impacto de la canícula no es uniforme en todo el país. Existen regiones donde sus efectos son más notorios, especialmente en zonas del sur, sureste y algunas áreas del centro y norte.

Entre los estados con mayor afectación se encuentran:

- Campeche

- Chiapas

- Colima

- Guerrero

- Hidalgo

- Michoacán

- Morelos

- Nuevo León

- Oaxaca

- Puebla

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

¿Cómo prevenir efectos en la salud durante la canícula?

Las condiciones de calor extremo pueden generar riesgos si no se toman precauciones. Por ello, se recomienda adoptar medidas para reducir la exposición y evitar afectaciones.

Entre las principales acciones se encuentran mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

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También es recomendable usar sombreros, gorras o sombrillas para disminuir la exposición directa al sol, especialmente durante los días más intensos del periodo.

¿De dónde proviene el término canícula?

El origen de la palabra tiene una base astronómica. Proviene del término “canes”, que significa “perros”, en referencia a la constelación del Can Mayor.

En particular, está asociada con la estrella Sirio, conocida como “La Abrasadora”, cuya aparición en el horizonte coincidía históricamente con periodos de calor extremo.

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Clima Ola de calor

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