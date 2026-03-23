¿Cuándo inicia y cuánto dura la canícula?

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a canícula comienza a mediados de julio, unas semanas después del solsticio de verano, que ocurre el 21 de junio.

A partir de ese momento, se establece un periodo que se extiende aproximadamente 40 días, por lo que su duración suele abarcar hasta finales de agosto.

¿Por qué ocurre la canícula?

El fenómeno está relacionado con la dinámica de los vientos alisios. Cuando soplan con mayor intensidad desde el este, dificultan la formación de nubes sobre el océano.

Esta condición reduce la presencia de lluvias en parte del territorio continental, al tiempo que favorece un aumento sostenido de la temperatura.

¿Qué características tiene este periodo de calor?

Durante la canícula se presentan condiciones climáticas específicas que permiten identificar este fenómeno:

- Temperaturas superiores a los 37 grados celsius

- Disminución significativa de lluvias

- Cielos despejados

- Mayor calentamiento del aire

Estas condiciones pueden intensificar la sensación térmica y prolongar los periodos de calor a lo largo del día.

¿Qué estados son los más afectados?

El impacto de la canícula no es uniforme en todo el país. Existen regiones donde sus efectos son más notorios, especialmente en zonas del sur, sureste y algunas áreas del centro y norte.

Entre los estados con mayor afectación se encuentran:

- Campeche

- Chiapas

- Colima

- Guerrero

- Hidalgo

- Michoacán

- Morelos

- Nuevo León

- Oaxaca

- Puebla

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

¿Cómo prevenir efectos en la salud durante la canícula?

Las condiciones de calor extremo pueden generar riesgos si no se toman precauciones. Por ello, se recomienda adoptar medidas para reducir la exposición y evitar afectaciones.

Entre las principales acciones se encuentran mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas.