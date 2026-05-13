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Rubén Rocha sí pidió seguridad, corrige Sheinbaum y defiende elección que lo llevó al poder

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, después de un análisis de riesgo, se otorgó la seguridad al gobernador con licencia, luego de que Rubén Rocha Moya la solicitara.
mié 13 mayo 2026 11:33 AM
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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue señalado por le gobierno de Estados Unidos de dar protección a "Los Chapitos". (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum corrigió y aclaró que la protección que se le brinda al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, fue a petición del morenista, quien hace unos días fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

“Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, dijo la mandataria federal.

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Rubén Rocha solicitó licencia como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo y el Congreso del estado nombró a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.

Días después, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el gobernador tenía protección, pero aseguró entonces que no fue una petición hecha por Rocha.

"La seguridad del Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios, algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos", indicó en conferencia de prensa el 4 de mayo.

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“Rocha Moya ha permitido a los líderes de "Los Chapitos" colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con "Los Chapitos" en la administración de Rocha Moya han protegido a "Los Chapitos" y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación de Estados Unidos.

De acuerdo con la presidenta, antes de las acusaciones de Estados Unidos, no se investigó a Rocha.

“No que yo tenga conocimiento”, dijo la presidenta.

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De acuerdo con las acusaciones de Estados Unidos, Rocha Moya fue ayudado a ganar la gubernatura por “Los Chapitos”, no obstante, la mandataria aseguró que no hay nada que ponga en duda esa elección.

“Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara, que evaluara el tribunal electoral, que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces ese el la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo eso significa que no hubo ninguna prueba”, dijo.

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De acuerdo con las acusaciones de EU, Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales.

“A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, señaló el Departamento de Estado.

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