Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Lluvias colapsan CDMX: Metro, Cablebús y vialidades afectadas por tormenta y granizo

La tormenta provocó retrasos masivos en el transporte público, inundaciones, tráfico intenso y suspensión momentánea del Cablebús en varias zonas de la capital.
mar 12 mayo 2026 06:29 PM
Los problemas que arrastran Trump y Xi Jinping antes de reunirse en China y que pone la guerra de Iran en medio
Fuertes lluvias afectan movilidad en CDMX y Edomex. (Ovial CDMX)

Este martes 12 de mayo se registró una fuerte lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que provocó múltiples afectaciones a la movilidad y complicaciones en distintos sistemas de transporte público, entre ellos el Metro, Metrobús y Cablebús.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las autoridades ya trabajan para atender las emergencias y los problemas derivados de las precipitaciones, que dejaron varados a cientos de capitalinos que intentaban llegar a sus destinos.

Además de las complicaciones en el transporte, las lluvias provocaron encharcamientos, carga vehicular y hasta un deslizamiento de tierra en distintos puntos de la capital.

Publicidad

Activan alerta roja, naranja y amarilla por fuertes lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó nuevamente las alertas meteorológicas por la persistencia de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes.

La dependencia mantiene la Alerta Roja en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que la Alerta Naranja continúa activa en las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac

En tanto, el resto de las alcaldías de la Ciudad de México permanece bajo Alerta Amarilla por lluvias y posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades ante posibles encharcamientos, caída de árboles, deslaves y complicaciones viales.

Publicidad

Calles afectadas por inundaciones

Entre las afectaciones más relevantes reportadas por las autoridades se encuentran:

Encharcamiento bajo el puente de Eje Central Lázaro Cárdenas, pasando Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades recomendaron utilizar Paseo de la Reforma como alternativa vial.

Avance lento en Circuito Interior, desde Eje 1 Norte hasta Viaducto Río de la Piedad, debido a la lluvia constante.

Deslizamiento de tierra en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 23, en la colonia Loma del Padre, alcaldía Cuajimalpa. Servicios de emergencia acudieron a la zona y se pidió evitar el área.

Fuerte carga vehicular sobre avenida Morelos, de Enrico Martínez hacia Paseo de la Reforma.

Personal de Tránsito de la SSC realizó abanderamiento por la caída de un árbol sobre Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas, para evitar accidentes en la zona. Como alternativa vial se recomendó utilizar Eje 2 Sur.

También se reportó un encharcamiento sobre avenida Insurgentes, a la altura de Calzada Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabajó en el sitio mientras oficiales de Tránsito agilizaron la circulación.

Publicidad

Metro y Cablebús

En el caso del Metro de la Ciudad de México, el sistema informó que se implementó marcha de seguridad en toda la red debido a la lluvia. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar trayectos seguros, aunque también provoca retrasos y tiempos de espera más largos para los usuarios.

El Cablebús también reportó afectaciones. La Línea 3 suspendió momentáneamente el servicio e inició el desembarque de usuarios debido a una tormenta eléctrica en la zona poniente de la ciudad. Minutos más tarde, el sistema informó que la operación fue reanudada una vez que disminuyó la actividad eléctrica.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a los reportes oficiales de movilidad y Protección Civil.

Tags

Ciudad de México Lluvias

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad