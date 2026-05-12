Este martes 12 de mayo se registró una fuerte lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que provocó múltiples afectaciones a la movilidad y complicaciones en distintos sistemas de transporte público, entre ellos el Metro, Metrobús y Cablebús.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las autoridades ya trabajan para atender las emergencias y los problemas derivados de las precipitaciones, que dejaron varados a cientos de capitalinos que intentaban llegar a sus destinos.

Además de las complicaciones en el transporte, las lluvias provocaron encharcamientos, carga vehicular y hasta un deslizamiento de tierra en distintos puntos de la capital.