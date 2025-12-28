Publicidad

CDMX

Brugada: “Vamos a recibir el año 2026 con más de 2,026 obras para la CDMX”

La mandataria capitalina informó que en Iztapalapa se invertirán 2,000 mdp para obras de drenaje para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.
dom 28 diciembre 2025 04:16 PM
brugada presume obras en cdmx para 2026
La jefa de Gobierno de la CDMX presumió más de 2,000 proyectos para el próximo año. (Foto: Gobierno de la CDMX )

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que para el próximo año habrá más de 2,000 obras en materia de movilidad, infraestructura hídrica, seguridad y a la promoción del deporte de cara al Mundial, como la rehabilitación y construcción de 300 espacios, especialmente canchas de futbol.

Entre las obras destacó que se invertirán 2,000 millones de pesos en Iztapalapa para obras de drenaje, con lo cual se evitarán inundaciones durante la temporada de lluvias.

En cuanto a las obras hídricas, también resaltó 310 proyectos para rehabilitar pozos en la capital, la modernización de seis plantas potabilizadoras, 34 kilómetros de líneas de distribución de agua, 10 kilómetros de colectores, 100 pozos de absorción del programa de Acupuntura Hídrica, así como cinco pozos de tratamiento de agua residual.

Respecto a la movilidad, Brugada destacó la modernización del Tren Ligero “La Ruta del Ajolote”, que va de Taxqueña a Xochimilco; la Línea 14 del Trolebús “La Ruta de los Animales Silvestres”, de Metro Universidad a Huipulco; la rehabilitación de dos puentes vehiculares del circuito Aztecas; y el mejoramiento de los tres Centros de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, Tasqueña y Universidad.

Asimismo, entre los proyectos se contempla un Camino Seguro y la ciclovía La Gran Tenochtitlan, de 34 kilómetros, sobre la Calzada de Tlalpan; la construcción de un parque elevado entre Chabacano y Tlaxcoaque; la rehabilitación de 12 bajopuentes, y la iluminación de 42 kilómetros de calles en el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno de la CDMX enumeró obras destinadas al bienestar de la población como la construcción de 14 Utopías a lo largo de toda la ciudad; siete casas de las 3R para redistribuir el trabajo del hogar (sistema público de cuidados), y la habilitación de 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras. Además, la Jefa de Gobierno dio a conocer que se implementará un Camino Seguro desde el Aeropuerto hasta Insurgentes.

Brugada anunció la Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero; además, destacó la ampliación de dos albergues para personas en situación de movilidad y el proceso de rehabilitación de 120 mercados, entre otras obras más.

“Se está concluyendo la habilitación de 10 Parques Alegría para las niñas y los niños de la ciudad; hemos rehabilitado 26 módulos de vigilancia; también estamos pavimentando 62 kilómetros de avenidas principales para que el próximo año concluyamos los 250 kilómetros; tenemos la ediﬁcación de la Universidad de las Artes en la Ciudad de México; así como instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el inicio de la construcción del hospital para los policías”, dijo.

Adicionalmente, resaltó las acciones vigentes durante este año y que continuarán para el próximo en materia de fortalecimiento a la educación, como los programas 1, 2, 3 Por Mi Escuela, de atención a la ciudadanía Casa por Casa en 49 colonias, y Yólotl Anáhuac para el rescate de los pueblos originarios.

"Vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de 2 mil 26 obras para la Ciudad de México. Eso es muy importante que se conozca, que se difunda, de cómo los gobiernos de la transformación hemos invertido los recursos en obras”, aﬁrmó.

