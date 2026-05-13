Al inicio de temporada de lluvias, la CDMX sube a 3,300 mdp la inversión contra inundaciones

José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, explicó que los recursos se destinarán principalmente para la instalación de colectores, plantas de bombeo y desazolve de presas y ríos.

En 2025 se construyeron 10 kilómetros de colectores y redes de drenaje, mientras como parte del programa de Acupuntura Hídrica se rehabilitaron 100 resumideros y pozos de absorción; también se alcanzaron 144,000 metros cúbicos de desazolve en presas como El Salado y Xalalpa.

Este año se proyecta realizar 20,626 metros de reparación y atención a colectores en las seis alcaldías que más requieren esta infraestructura, así como 421 mil metros cúbicos de desazolve en 13 cuerpos de agua y cinco estructuras de contención, más 106 puntos de infiltración como parte del programa de Acupuntura Hídrica.

La capital registró lluvias fuertes este 11 y 12 de mayo y en lo que va del mes ya se ha superado el promedio histórico de lluvia durante todo mayo de años anteriores.

La mandataria capitalina reconoció que las lluvias continuarán en la ciudad durante el Mundial, pues la capital será sede de cinco partidos en el Estadio CDMX (Estadio Banorte) del 11 de junio al 5 de julio.

“Durante el Mundial vamos a tener lluvias intensas. Se va el Mundial y se van las lluvias”, señaló.