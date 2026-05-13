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CDMX

Al inicio de temporada de lluvias, la CDMX sube a 3,300 mdp la inversión contra inundaciones

El Gobierno CDMX realizará 318 obras para prevenir y mitigar inundaciones en las zonas vulnerables de la ciudad.
mié 13 mayo 2026 07:30 PM
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se duplicó el presupuesto para obras de agua y drenaje este 2026. (Foto: Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México duplicó los recursos destinados para obras de agua y drenaje para inhibir inundaciones durante la temporada de lluvias e infiltrar agua al acuífero de la capital.

Con 3,360 millones de pesos para este 2026, se realizarán 318 obras para mitigar y prevenir inundaciones, mientras el año pasado el presupuesto destinado fue de 1,552 millones de pesos.

"Esto significa invertir más del doble del año pasado y así irá creciendo la infraestructura, el presupuesto, el recurso para este tema”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, explicó que los recursos se destinarán principalmente para la instalación de colectores, plantas de bombeo y desazolve de presas y ríos.

En 2025 se construyeron 10 kilómetros de colectores y redes de drenaje, mientras como parte del programa de Acupuntura Hídrica se rehabilitaron 100 resumideros y pozos de absorción; también se alcanzaron 144,000 metros cúbicos de desazolve en presas como El Salado y Xalalpa.

Este año se proyecta realizar 20,626 metros de reparación y atención a colectores en las seis alcaldías que más requieren esta infraestructura, así como 421 mil metros cúbicos de desazolve en 13 cuerpos de agua y cinco estructuras de contención, más 106 puntos de infiltración como parte del programa de Acupuntura Hídrica.

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La capital registró lluvias fuertes este 11 y 12 de mayo y en lo que va del mes ya se ha superado el promedio histórico de lluvia durante todo mayo de años anteriores.

La mandataria capitalina reconoció que las lluvias continuarán en la ciudad durante el Mundial, pues la capital será sede de cinco partidos en el Estadio CDMX (Estadio Banorte) del 11 de junio al 5 de julio.

“Durante el Mundial vamos a tener lluvias intensas. Se va el Mundial y se van las lluvias”, señaló.

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Sin embargo, afirmó que ante lluvias más intensas la Ciudad de México también tiene una preparación más intensa, pues además de las obras preventivas fueron contratados 1,000 trabajadores más en la Secretaría de Gestión Integral del Agua para hacer frente a emergencias como encharcamientos e inundaciones.

En 56 puntos de la Ciudad de México ya se tienen desplegados los equipos para actuar en caso de inundaciones y encharcamientos, conocidos como Puntos Ehécatl.

Brugada señaló que además de las obras realizadas por el gobierno local, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza obras en el vaso regulador El Salado en Iztapalapa para incrementar su capacidad de 236,000 a 400,000 metros cúbicos de captación de agua de lluvia, para disminuir el riesgo de inundaciones al oriente de la Ciudad de México, así como en los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes y La Paz en el Estado de México.

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Ciudad de México Lluvias Inundaciones

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