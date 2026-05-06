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México

Gertz Manero presenta cartas credenciales como embajador en Reino Unido

A seis meses de dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, fue acreditado como representante de México en esa nación.
mié 06 mayo 2026 03:41 PM
Gertz Comparencia Embajador
Alejandro Gertz Manero dejó en noviembre pasado la titularidad de la Fiscalía General de la República. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

El exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero presentó al Rey Carlos III sus cartas credenciales como embajador de México ante Reino Unido.

En sus redes sociales, la embajada de México informó que, con ello, Gertz Manero está acreditado formalmente como representante de México en ese país.

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“Hoy, el Dr. Alejandro Gertz Manero presentó sus Cartas Credenciales a Su Majestad el Rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este importante acto brinda la oportunidad de reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”.

En noviembre pasado, Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República.

En la carta en la que anunció su decisión de dejar la procuración de justicia, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le había propuesto ocupar una Embajada.

"Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento".

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"Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y le agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", detalló Gertz.

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En enero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exfiscal sería embajador de Reino Unido .

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña”, anunció el 7 de enero.

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¿Quién es Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero es doctor en Derecho por la UNAM. Tiene una amplia experiencia en política y en la función pública, entre los cargos que ha ocupado destacan: secretario de seguridad pública del gobierno del entonces Distrito Federal, procurador general de la Defensa del Trabajo y fiscal general de la República. También fue diputado federal entre 2009 y 2012.

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Alejandro Gertz Manero Reino Unido Claudia Sheinbaum

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