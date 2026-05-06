Gertz Manero presenta cartas credenciales como embajador en Reino Unido

“Hoy, el Dr. Alejandro Gertz Manero presentó sus Cartas Credenciales a Su Majestad el Rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este importante acto brinda la oportunidad de reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”.

El día de hoy, el Dr. Alejandro Gertz Manero presentó sus Cartas Credenciales ante S.M. el Rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar… — Mexican Embassy UK (@Embamexru) May 6, 2026

En noviembre pasado, Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República.

En la carta en la que anunció su decisión de dejar la procuración de justicia, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le había propuesto ocupar una Embajada.

"Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento".

"Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y le agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", detalló Gertz.