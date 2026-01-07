Publicidad

presidencia

Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se recibió el beneplácito para que el exfiscal Alejandro Gertz Manero sea el representante de México.
mié 07 enero 2026 08:23 AM
A finales de noviembre pasado, Gertz Manero presentó su renuncia a la FGR, cargo que concluiría en 2028. En su carta informó que recició una invitación de la presidenta Sheinbaum para ser embajador de un país amigo. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

El gobierno de Gran Bretaña dio su beneplácito para que Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, sea embajador de México, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Ya lo puedo decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Gretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado", detalló la presidenta.

A finales de noviembre pasado, Gertz Manero presentó su renuncia a la FGR, cargo que concluiría en 2028. En su carta informó que recibió una invitación de la presidenta Sheinbaum para ser embajador de un país amigo.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”, dice la carta firmada por Gertz Manero.

Aún no hay fecha para que Gertz Manero se vaya como representante de México, pues –de acuerdo con la Constitución Política– el Senado debe ratificar los nombramientos de los embajadores y cónsules generales que realiza la persona titular del Ejecutivo.

La salida de Gertz Manero estuvo marcada por la tensión en el Senado de la República, pues el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que la renuncia de un fiscal procede solo si existe una causa grave.

El paso de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR estuvo marcado por diversas controversias, entre las que destaca la acusación de utilizar la justicia con fines personales. Según las denuncias, un ejemplo de ello fue la encarcelación de su excuñada, Alejandra Cuevas Morán, y su hija, bajo cargos relacionados con el homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero.

Además, Gertz Manero es señalado por el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra de presunto tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos. Sin embargo, la denuncia presentada por Scherer fue posteriormente retirada.

Otras de las polémicas del fiscal se dio luego de que el escritor Guillermo Sheridan documentara presuntos plagios en la biografía de Guillermo Prieto escrita por Gertz Manero.

Al frente de la FGR fue nombrada Ernestina Godoy, con quien la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que habrá mayor coordinación.

