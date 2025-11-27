Alejandro Gertz Manero presenta su renuncia como titular de la FGR

Carta de renuncia que entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero. (Especial)

Gertz Manero tomó protesta como fiscal en enero de 2019 y su periodo concluiría en enero de 2028, pues el cargo es por nueve años.

En la Constitución se establece que la remoción del titular de la FGR podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los senadores presentes en la Cámara alta dentro de un plazo de 10 días hábiles, pero, si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

La renuncia de Gertz Menero se da después de que se filtrara que la FGR realiza una investigación con contra del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, como parte de una carpeta relacionada con delitos como el narcotráfico, el huachicol y el tráfico de armas.

Aunque en un principio se especuló que había una orden de aprehensión en contra del empresario, la Fiscalía sostuvo que se obtienen datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en la investigación.

¿Qué sigue?

Para ser fiscal es necesario cumplir con una serie de requisitos:

- Ser ciudadano mexicano por nacimiento

- Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación

- Contar con antigüedad mínima de 10 años

- Tener título profesional de licencia en derecho

- Gozar de buena reputación

- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso

Una vez que exista ausencia definitiva del fiscal, el Senado contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, la cual deberá ser aprobada por mínimo dos terceras partes de los senadores presentes.

Esta lista, ya avalada, la enviará al Poder Ejecutivo. Posteriormente, dentro de los 10 días siguientes, la presidenta formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

La Cámara alta, con base en la terna y la comparecencias de las personas propuestas, designará al fiscal con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes dentro de 10 días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal de entre los 10 candidatos que en un principio presentó a la presidencia.

En la Constitución también se establece que, en caso de que el Senado no envíe la primera lista de 10 candidatos, la presidenta mandará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva.

¿Quién queda en lugar de Gertz Manero?

German Adolfo Castillo Banuet, actual titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se perfila como encargado de despacho de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Castillo Banuet es abogado con 33 años de experiencia en el ámbito de procuración de justicia, litigio y administración pública federal.

Fue subdirector y director de consignaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR en 1996.

De 2001 a 2006 ocupó diversos cargos en la PGR en materia electoral, normatividad y asientos jurídicos.

De 2010 a 2012 fue Secretario Técnico de Ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal.

En septiembre de 2020, ya con Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, se desempeño como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.