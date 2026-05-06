México registra un ataque contra la prensa cada 19 horas, revela Artículo 19

“México sigue siendo el país más letal”, declaró Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, al presentar el reporte este miércoles.

De hecho, la violencia física representó el 12% de todas las agresiones contra la prensa mexicana. Para las familias buscadoras de personas desaparecidas, 2025 también fue el año más letal: siete padres y madres buscadores fueron asesinados en el país y cuatro más fueron desaparecidos.

Los colectivos de búsqueda se han convertido también en actores incómodos en un país donde preguntar, buscar y cuestionar es peligroso, explicó Maldonado.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, dio unas palabras al inicio de la conferencia regional “Periodismo frente al silencio: diálogo sobre la libertad de prensa en América Latina y el Caribe”. (Foto: Cuartoscuro )

Censura sin balas El informe de Artículo 19, que documenta las agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, revela una tendencia de censura cada vez más presente, ejercida a través de la estigmatización, el descrédito, la presión acumulada, el aislamiento y el exilio de periodistas.

De las agresiones contra la prensa en México, 44% se enmarcan en esas formas de censura. En Honduras, más de un tercio de los casos; en Guatemala, el 50%, y en El Salvador, más del 90%.

En este último país, además, debido al régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, 44 periodistas se vieron obligados a abandonar su país en un año.

“La censura ya no se ejerce solamente con golpes o balas, se ejerce también a través de lo que hemos denominado un ambiente hostil”, expuso.

“No hace falta encarcelar a la prensa cuando el entorno mismo se vuelve imposible para ejercer el periodismo”.