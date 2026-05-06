México registra un ataque contra la prensa cada 19 horas, revela Artículo 19

México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Artículo 19 documentó 674 agresiones contra la prensa en 2025, ocurridas en cuatro países de Centroamérica. De éstas, 451 sucedieron en México, es decir, 66% del total.
Con los asesinatos de periodistas pasa lo mismo. Siete de los 12 casos registrados el año pasado fueron en México, de acuerdo con el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”.
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“México sigue siendo el país más letal”, declaró Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, al presentar el reporte este miércoles.
De hecho, la violencia física representó el 12% de todas las agresiones contra la prensa mexicana. Para las familias buscadoras de personas desaparecidas, 2025 también fue el año más letal: siete padres y madres buscadores fueron asesinados en el país y cuatro más fueron desaparecidos.
Los colectivos de búsqueda se han convertido también en actores incómodos en un país donde preguntar, buscar y cuestionar es peligroso, explicó Maldonado.
Censura sin balas El informe de Artículo 19, que documenta las agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, revela una tendencia de censura cada vez más presente, ejercida a través de la estigmatización, el descrédito, la presión acumulada, el aislamiento y el exilio de periodistas.
De las agresiones contra la prensa en México, 44% se enmarcan en esas formas de censura. En Honduras, más de un tercio de los casos; en Guatemala, el 50%, y en El Salvador, más del 90%.
En este último país, además, debido al régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, 44 periodistas se vieron obligados a abandonar su país en un año.
“La censura ya no se ejerce solamente con golpes o balas, se ejerce también a través de lo que hemos denominado un ambiente hostil”, expuso.
“No hace falta encarcelar a la prensa cuando el entorno mismo se vuelve imposible para ejercer el periodismo”.
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Hacer callar con demandas
El reporte también detecta el uso creciente del aparato judicial para callar a la prensa a través de demandas contra periodistas.
Artículo 19 documentó 151 de estos casos en México. Esto significa que el 34% de las agresiones documentadas en 2025 en el país fueron por abuso del poder público, mientras que el acoso judicial aumentó 7%.
“Esto representa una nueva acción legal contra la prensa cada semana”, dijo el director de Artículo 19 México. En Honduras detectaron 34 casos; 20 en Guatemala y cinco en El Salvador.
Las autoridades son las principales agresoras de periodistas. En México, por ejemplo, la mitad de los ataques contra la prensa fueron cometidos por el Estado. En Honduras, el 66%, y en Guatemala, el 60% de los abusos de poder ocurrieron en tribunales y ministerios públicos.
“Todos ellos suceden en una región atravesada por un entramado macrocriminal complejo, donde actores estatales, económicos, delincuenciales se coluden y conspiran contra activistas y periodistas”, explicó.
Maldonado advirtió que en México se conforma un escenario de vigilancia preocupante: mientras el acceso a la información pública vía solicitudes de transparencia se restringe cada vez más, el país prepara la institucionalización de la vigilancia ciudadana a través de la interconexión de bases de datos públicas y privadas; el uso de información biométrica y el acceso a datos en tiempo real. Todo esto sin controles judiciales.
“El Estado cada vez más sabe de nosotros, la ciudadanía cada vez sabe menos del Estado. Esa asimetría tiene consecuencias profundas”, subrayó.
Una de esas consecuencias es la autocensura, que llega cuando las personas se saben vigiladas y no tienen mecanismos eficientes de acceso a información pública, explicó.
“El silencio se impone hoy de muy diversas formas, conviven viejas y nuevas formas de represión; se construyen, sí, con violencia, pero también con leyes, con tecnología, con discursos estigmatizantes y con opacidad”.