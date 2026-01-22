¿Quién es Alejandro Gertz Manero? Familia y trayectoria del exfiscal que va para embajador en Reino Unido

Familia

Nació en la Ciudad de México (CDMX) el 31 de octubre de 1939; actualmente tiene 86 años. De acuerdo con J. Jesús Lemus en su libro “El Fiscal Imperial”, la familia Gertz Manero creció en las Lomas de Chapultepec en la CDMX. Alejandro era muy apegado a su hermano mayor Federico, hasta su fallecimiento en 2015. Ambos, herederos de una gran fortuna que provenían de sus padres: José Cornelio Gertz Fernández y Mercedes Manero Suárez.

Gertz Manero trabajó como empleado de la ferretería Casa Sommer, Herrmann y Compañía, herencia de su abuelo Cornelius B . Gertz , donde comenzó como despachador de mostrador hasta llegar a la gerencia.

Tras el fallecimiento de Federico Gertz en 2015, Alejandro Gertz denunció a Laura Morán, su excuñada y a la hija de ésta, acusándolas de presunto homicidio por omisión, al acusarlas de haber descuidado su atención médica.

El caso lo archivó la FGR en 2016; sin embargo, se reabrió tras la llegada de Alejandro Gertz Manero, lo que le atrajo críticas. En octubre de 2020, Alejandra Cuevas fue detenida y encarcelada, mientras que Laura Morán enfrentó el proceso en libertad por su edad; murió en 2024.

Dónde estudió Alejandro Gertz Manero

Las leyes lo cautivaron, por lo que realizó sus estudios en la Escuela Libre de Derecho; continuó en esa área a nivel doctorado en tres instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de las Américas y en la University of Mount Union, en Estados Unidos.

Las aulas lo recibieron para dar clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la UNAM; impartió la clase de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas en donde ascendió hasta ser rector.

Trayectoria y cargos anteriores

De acuerdo con revelaciones de Wikileaks, Gerzt Manero encabezó la Operación Cóndor en el sexenio de Luis Echeverria Álvarez (1970-1976), cuyo objetivo era que las Fuerzas Armadas de México en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) para eliminar los cultivos de marihuana en el triángulo dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango).

Trabajó en las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador cuando éstos se desempeñaron como jefes de gobierno del entonces Distrito Federal. Estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública entre los años (1998-2004).

En el sexenio del panista Vicente Fox, fungió como titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, de la cual fue su primer titular; es decir, trabajó con titulares de diferentes banderas partidistas, tanto de izquierda en la CDMX, con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, hasta ver el cambio en el poder a nivel federal del PRI, partido hegemónico.

La imagen corresponde al 29 de marzo 2003. Andrés Manuel López Obrador, exjefe de gobierno de la CDMX. (Foto: Juan Pablo Zamora Pérez / Cuartoscuro )

La imagen corresponde 28 de enero 2000, durante un recorrido que hizo Gertz Manero en los cuarteles del agrupamiento de granaderos para constatar sus condiciones de trabajo. (Foto: Cuarftoscuro )