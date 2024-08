Sheinbaum va por marcar "sana distancia"; quiere separar al gobierno de Morena

La ‘sana distancia’ de AMLO

Desde sus primeros meses de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador anunció que tenía un distanciamiento del partido que lo llevó a la Presidencia de la República.

“Yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando en cuestiones partidistas, tengo la encomienda de representar a todos los mexicanos. Es distinto el trabajo en el partido que el trabajo en el Gobierno, son cosas diferentes. Partido es como su nombre lo indica, una parte; gobierno es todo. Yo represento a todos los mexicanos. Y como distintivo del nuevo gobierno hemos establecido el que no hay partido predilecto, preferido”, dijo en su conferencia de prensa del 1 de abril de 2019 .

Yeidckol Polevnsky, expresidenta de Morena, asegura que cuando López Obrador llegó a la Presidencia de la República, no tuvo intervención en la vida partidista.

“Siempre el presidente López Obrador fue sumamente respetuoso, siempre se mantuvo aparte. Yo no iba a Palacio Nacional, no me llamaba. La verdad es que no se involucraba en el tema del partido. Nosotros lo dijimos todo el tiempo, que tenía que haber esta distancia, y así se mantuvo”, dice.

Sin embargo, los dichos y hechos durante los últimos cinco años del presidente no dieron cuenta de ese distanciamiento. Desde su cargo de presidente opinó de la vida y conflictos de Morena, “sugirió” métodos de elección para candidatos y “premios” para los perdedores, dio “línea” a sus legisladores sobre qué y no aprobar, por lo que la oposición lo veía como el líder del partido.

En entrevista, quien fue la tercera presidenta nacional de Morena considera oportuno que para que esa distancia se respete, deben modificarse los estatutos y dejarlo por escrito.

“Hace falta una reforma real, no una reforma frívola o fría, sino una reforma que pueda afianzar los principios de Morena profundamente, para no permitir que Morena se desvíe de esos principios”, agrega.

Será el 1 de octubre, día en que Sheinbaum toma protesta como presidenta, que inicie la “sana distancia” entre partido y Gobierno y de seguir los tiempos marcados, Morena ya habrá cambiado sus estatutos y tendrá una nueva dirigenta nacional.