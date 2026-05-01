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"La presidenta está fuerte, sólida y muy segura", dice Sheinbaum ante presión de EU por el caso Rubén Rocha

Sheinbaum reiteró que nunca se subordinará a Estados Unidos y defendió su postura de que la FGR investigue si hay pruebas en contra del gobernador de Sinaloa y otros nueve políticos acusados de nexos con el narcotráfico.
vie 01 mayo 2026 09:46 AM
Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico
La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, desde el estado de Baja California. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó encontrarse entre “la espada y la pared” por las presiones de Estados Unidos para extraditar a políticos y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por el contrario, aseguró, está firme en su postura de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue si hay pruebas sólidas en contra de Rocha, porque su administración coopera con la Casa Blanca, pero no de manera subordinada.

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“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad del pueblo de México y de la nación”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionada sobre si los señalamientos de Estados Unidos serían una posible represalia ante la investigación que México inició por la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, la presidenta dijo que ambos casos son investigados por la FGR y se informarán los avances.

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En ese estado del norte de México murieron en abril dos agentes de la CIA en un accidente carretero, después de participar en un operativo para desmantelar laboratorios de metanfetamina. El ingreso de los agentes no fue informado al gobierno federal, que ahora indaga a la administración estatal de la panista Maru Campos.

Días después, Estados Unidos acusó al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa y pidió su extradición y la de otros nueve funcionarios estatales.

Sheinbaum descartó este viernes que estas nuevas presiones del gobierno de Donald Trump la hagan retractarse de indagar lo que ocurrió en Chihuahua.

“Hay instancias e instituciones, en las que creemos, que están llevando estos casos y ellos tienen que informar. Pero la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura, por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía, por encima de todo”, aseguró.

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“Y lo tenemos muy claro y estoy tranquila, sin ningún problema. Pero una cosa: es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”, agregó entre aplausos de los sindicatos que acudieron a la conferencia por la conmemoración del Día del Trabajo.

Previamente, al emitir sus discursos, los líderes sindicales respaldaron a Sheinbaum en su defensa de la soberanía nacional.

“Le expresamos que los trabajadores de México estamos con ella”, dijo Tereso Medina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

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