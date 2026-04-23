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No queremos conflicto con EU pero tampoco podemos ser omisos, dice Sheinbaum sobre agentes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para dialogar sobre el tema de los agentes de EU, sin embargo, no la encontró.
jue 23 abril 2026 11:19 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Consejo de Seguridad recordarle a los gobernadores cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no quiere ocasionar un conflicto con la administración de Donald Trump por la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, sin embargo, señaló, no puede ser omisa a una posible violación a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional.

“Nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, que se cumpla el entendimiento. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a su cumplimiento. Es la labor de la presidenta”, indicó.

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La muerte de dos agentes de Estados Unidos generó polémica en México luego de que se informó que participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua sin la autorización del gobierno federal.

La presidenta insistió en que el Gobierno de Chihuahua, a cargo de Maru Campos, debe explicar la colaboración de Estados Unidos.

“En el caso del Gobierno de Chihuahua, tienen que explicar. Todos los gobiernos de los estados y municipales tienen que respetar la ley de seguridad necesariamente”, indicó.

Dijo que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al aceptar la colaboración del gobierno estadounidense, lo que ya fue admitido por algunos funcionarios estatales.

“La falta es de ellos de pedir la colaboración. Por supuesto el Gobierno de los Estados Unidos, el embajador (de Estados Unidos, Ron Jhonson) debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, comentó.

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Para evitar futuros casos similares, la presidenta tomó una medida: recordarle a los gobernadores cómo funciona la colaboración en materia de seguridad.

“Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviara un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración", comentó.

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Afirmó que es falso que la Secretaría de la Defensa tuviera conocimiento que en el operativo había funcionarios estadounidenses.

“La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Secretaría de la Defensa como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados, pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación”, comentó.

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Busca, pero no encuentra a Maru Campos

La presidenta informó que intentó comunicarse vía telefónica con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para conversar sobre la participación de dos agentes en un operativo de seguridad, sin embargo no logró localizarla.

“La busqué ayer, no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad, bueno, espero que nos podamos contactar, pero sí la busqué de manera personal”, dijo en su conferencia de prensa.

Debido a que no logró contactar a la mandataria, será el secretario de Seguridad Pública,, Omar García Harfuch, quien abordará el tema de la incursión de agentes de Estados Unidos en un operativo realizado en Chihuahua.

"Y ya no hubo comunicación, pero ella va a ver al secretario de Seguridad. Viene a verlo aquí a las oficinas de Omar", comentó.

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conferencia mañanera Claudia Sheinbaum Estados

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