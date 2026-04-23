No queremos conflicto con EU pero tampoco podemos ser omisos, dice Sheinbaum sobre agentes

La muerte de dos agentes de Estados Unidos generó polémica en México luego de que se informó que participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua sin la autorización del gobierno federal.

La presidenta insistió en que el Gobierno de Chihuahua, a cargo de Maru Campos, debe explicar la colaboración de Estados Unidos.

“En el caso del Gobierno de Chihuahua, tienen que explicar. Todos los gobiernos de los estados y municipales tienen que respetar la ley de seguridad necesariamente”, indicó.

Dijo que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al aceptar la colaboración del gobierno estadounidense, lo que ya fue admitido por algunos funcionarios estatales.

“La falta es de ellos de pedir la colaboración. Por supuesto el Gobierno de los Estados Unidos, el embajador (de Estados Unidos, Ron Jhonson) debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, comentó.

Para evitar futuros casos similares, la presidenta tomó una medida: recordarle a los gobernadores cómo funciona la colaboración en materia de seguridad.

“Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviara un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración", comentó.