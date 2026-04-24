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Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Carney: "Somos naciones cercanas y socios comerciales"

El diálogo entre la presidenta y el primer ministro de Canadá ocurre en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
vie 24 abril 2026 08:14 PM
Visita Mark Cartney Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su tercera llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. (Foto: Presidencia de México.)

En medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada vía telefónica con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien dialogó sobre comercio e inversión y acordó que integrantes de la Secretaría de Economía viajarán a Canadá para dar seguimiento a la cooperación bilateral.

"Mantuvimos una conversación telefónica muy agradable con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y las inversiones en nuestros países. Canadá y México son naciones cercanas y socios comerciales", informó en sus redes sociales.

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La conversación entre ambos jefes de Estado ocurre a unos días de que en Teotihuacán se registrara un ataque contra turistas, que ocasionó la muerte de una mujer canadiense.

El pasado lunes arrancó en México una segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC en la Ciudad de México. Ese día, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con la presidenta Sheinbaum y sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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A finales del próximo mes se tiene previsto que inicien las negociaciones finales del T-MEC, de acuerdo con lo informado por Ebrard.

"Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo para estar en tiempo y forma", dijo Ebrard.

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Claudia Sheinbaum Mark Carney T-MEC

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