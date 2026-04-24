Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Carney: "Somos naciones cercanas y socios comerciales"

Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países.

Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de… pic.twitter.com/Yv4ESiMUiR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 25, 2026

La conversación entre ambos jefes de Estado ocurre a unos días de que en Teotihuacán se registrara un ataque contra turistas, que ocasionó la muerte de una mujer canadiense.

El pasado lunes arrancó en México una segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC en la Ciudad de México. Ese día, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con la presidenta Sheinbaum y sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A finales del próximo mes se tiene previsto que inicien las negociaciones finales del T-MEC, de acuerdo con lo informado por Ebrard.

"Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo para estar en tiempo y forma", dijo Ebrard.