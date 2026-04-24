Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Carney: "Somos naciones cercanas y socios comerciales"

En medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada vía telefónica con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien dialogó sobre comercio e inversión y acordó que integrantes de la Secretaría de Economía viajarán a Canadá para dar seguimiento a la cooperación bilateral.
"Mantuvimos una conversación telefónica muy agradable con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y las inversiones en nuestros países. Canadá y México son naciones cercanas y socios comerciales", informó en sus redes sociales.