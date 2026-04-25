Damnificados de las inundaciones de Hidalgo se quejan con Sheinbaum por la falta de fármacos y médicos

“Para que sepa usted que, como dicen, no es el león como lo pintan”, expresó uno de los adultos mayores presentes en un evento de la presidenta, donde se presentaron los avances en la reparación de la infraestructura dañada por las inundaciones que azotaron, al menos, 65 ayuntamientos de la entidad en octubre pasado.

La mandataria, acompañada por la aún secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, el gobernador Julio Menchaca y funcionarios federales y estatales del Bienestar y de Comunicaciones y Transportes, dirigió un discurso relativo a la Historia, la Reforma, la Independencia, la Revolución y ahora la Cuarta Transformación.

Tras su mensaje sobre los programas sociales, el machismo, el "Plan B" de reforma electoral, la austeridad y lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum estaba por finalizar la asamblea cuando habló del programa Salud Casa por Casa y comenzaron las denuncias.

“A los adultos mayores: ¿Ya vinieron a verlos a ustedes las enfermeras? ¿No? Tienen que venir a ver a todos los de 65 y no es de una vez, tienen que estarlos yendo a ver para que puedan revisarles su salud y que puedan tener sus medicamentos gratuitos”, preguntó la presidenta.

“Vamos a regresar a estar cerca, aquí estoy viendo lo del hospital ya vamos a atender toda las solicitudes, todo lo que se requiera. Estamos invirtiendo en centros de salud, en hospitales", agregó.

Pero un adulto mayor le lanzó a gritos: "¡No hay doctores, no hay medicamentos!".

—No, sí hay medicamentos. Ahorita voy a ir, vamos al hospital. ¿Les parece que vaya al hospital ahorita terminando el evento —respondió Sheinbaum.