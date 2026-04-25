Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Damnificados de las inundaciones de Hidalgo se quejan con Sheinbaum por la falta de fármacos y médicos

La mandataria federal visitó las zonas de Hidalgo dañadas por las fuertes lluvias de 2025, donde los habitantes le informaron que todavía hay puentes por reparar y que hay escasez de insumos médicos.
sáb 25 abril 2026 05:58 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Hidalgo a revisar avances en reparación de puentes tras las inundaciones de octubre de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Hidalgo a revisar los avances en la reparación de puentes tras las inundaciones de octubre de 2025. (Foto: Gobierno de México)

Durante su visita número 14 al estado de Hidalgo, y tras detallar los programas sociales y los avances en atención a la salud, adultos de la tercera edad le informaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay medicamentos ni en centros de salud ni en hospitales.

Los habitantes del municipio de Tenango de Doria, afectados por las fuertes lluvias de 2025, también dijeron que en ocasiones les cobran las consultas médicas y que no hay aparatos ni médicos suficientes.

Publicidad

“Para que sepa usted que, como dicen, no es el león como lo pintan”, expresó uno de los adultos mayores presentes en un evento de la presidenta, donde se presentaron los avances en la reparación de la infraestructura dañada por las inundaciones que azotaron, al menos, 65 ayuntamientos de la entidad en octubre pasado.

La mandataria, acompañada por la aún secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, el gobernador Julio Menchaca y funcionarios federales y estatales del Bienestar y de Comunicaciones y Transportes, dirigió un discurso relativo a la Historia, la Reforma, la Independencia, la Revolución y ahora la Cuarta Transformación.

Te puede interesar:

Claudia Sheinbaum no seguirá el mismo plan de AMLO contra el desabasto de medicamentos: lo que hará distinto
México

Las estrategias de Sheinbaum para frenar desabasto de medicamentos se distancian de las de AMLO

Tras su mensaje sobre los programas sociales, el machismo, el "Plan B" de reforma electoral, la austeridad y lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum estaba por finalizar la asamblea cuando habló del programa Salud Casa por Casa y comenzaron las denuncias.

“A los adultos mayores: ¿Ya vinieron a verlos a ustedes las enfermeras? ¿No? Tienen que venir a ver a todos los de 65 y no es de una vez, tienen que estarlos yendo a ver para que puedan revisarles su salud y que puedan tener sus medicamentos gratuitos”, preguntó la presidenta.

“Vamos a regresar a estar cerca, aquí estoy viendo lo del hospital ya vamos a atender toda las solicitudes, todo lo que se requiera. Estamos invirtiendo en centros de salud, en hospitales", agregó.

Pero un adulto mayor le lanzó a gritos: "¡No hay doctores, no hay medicamentos!".

—No, sí hay medicamentos. Ahorita voy a ir, vamos al hospital. ¿Les parece que vaya al hospital ahorita terminando el evento —respondió Sheinbaum.

Te puede interesar:

Ocurren cambios clave en gabinete de Sheinbaum y Morena
Expansión Daily

Ocurren cambios clave en gabinete de Sheinbaum y Morena

Publicidad

—¡No hay aparatos! —le gritaron también.
—Pero si están llegando las Rutas de la Salud, ahorita vamos a ir a ver por qué no llegan los medicamentos —insistió la mandataria federal.

Sheinbaum aseguró que todos lo lunes revisa el abasto de medicamentos en cada centro de salud y hospital. Por eso, prometió a los pobladores que iría personalmente a revisar la situación en las unidades médicas.

—¿En el centro de salud sí hay? —repitió la presidenta.
—¡Nooo! —se oyó que respondieron al unísono.

Luego, una adulta mayor le planteó que en Pueblo Nuevo hay buenos médicos pero no hay medicinas. La presidenta quiso dar por concluido el acto, pero los presentes siguieron con sus quejas.

—¿Deben cobrar la consulta en los centros de salud? —le preguntó una adulta mayor.
—¡No, no! —aclaró la presidenta.
—La están cobrando…
—No deben de cobrar nada a nadie.
—Y nunca me dan medicamento. Me dan la receta, pago la consulta y voy a la farmacia a comprar mi medicamento.

Para saber más:

sheinbaum deuda farmaceuticas
presidencia

Sheinbaum admite deuda con empresas farmacéuticas

Publicidad

Sheinbaum aseguró que girará instrucciones personales al director del centro de salud para que resuelva las denuncias de los pobladores.

Otro varón tomó el micrófono y también le reportó:

—Presidenta, con todo respeto, le digo porque yo tengo cada dos meses cita en Tepehua y no hay doctores, no hay medicamentos. El fin de semana nomás hay un doctor que atiende todo.

Adultos mayores informan a la presidenta Claudia Sheinbaum que les cobran consulta y les piden comprar medicinas en Hidalgo.
Adultos mayores informan a la presidenta Claudia Sheinbaum que les cobran las consultas médicas y les piden comprar medicinas en Hidalgo. (Foto: Tomada de redes sociales del Gobierno de México.)

Sheinbaum escuchó las quejas y aseguró que su gobierno no ha olvidado a los damnificados de las inundaciones de octubre de 2025, que afectaron cinco estados.

Explicó que solo en Hidalgo se invertirán 41,865 millones de pesos en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria a lo largo del sexenio.

“Bueno, ¿ahora a qué venimos? A decirles que no los hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, todo va a ser reconstruido", afirmó.

Posteriormente, Sheinbaum realizó un recorrido por la Unidad de Salud del IMSS Bienestar, de la que los pobladores se quejaron por la falta de medicamentos.

Sin embargo, el personal de la clínica le aseguró que tenían un 80% de abasto de insumos y reconoció que en el 20% de los productos se registró "una problemática con un proveedor", pero que esto será atendido.

Tags

Infraestructura general Hidalgo Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad