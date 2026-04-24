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SRE nombra a Rigoberta Menchú como alta consejera para los derechos de las mujeres e indígenas

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 colaborará con la SRE en una política integral orientada a la protección de los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas y afromexicanas.
vie 24 abril 2026 04:59 PM
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Rigoberta Menchú agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum por el nombramiento. (Foto: SRE.)

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, fue designada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

"Menchú Tum colaborará con la Cancillería en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas", informó la SRE.

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El nombramiento de la también reconocida con el Premio Príncipe de Asturias en 1998, se realizó en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

¿Quién es Rigoberta Menchú?

La activista de origen guatemalteca fue embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y fue clave en el proceso para la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

¿Qué hará como Alta Consejera?

En su rol como Alta Consejera, Menchú buscará coordinación entre las distintas áreas de la SRE y otras instituciones competentes para que se impulsen planes y líneas de acción "que eleven la voz y las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral y aseguren su presencia en la agenda global".

"Esta labor se desarrollará en estrecha articulación con los proyectos estratégicos derivados de la política nacional en materia de derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afromexicanos, a partir de las prioridades y lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas", informó la SRE.

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En sus redes sociales, Menchú agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del embajador Roberto Velasco para este cargo.

"Para mí representa un reto y una plena dignificación, tanto a nivel personal como en las diversas luchas de las mujeres y los pueblos indígenas de México y del mundo. Lo asumo como una misión histórica y la llevaré a cabo con responsabilidad", escribió.

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Secretaría de Relaciones Exteriores Mujeres Indígenas

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