SRE nombra a Rigoberta Menchú como alta consejera para los derechos de las mujeres e indígenas

Este viernes, Rigoberta Menchú Tum fue designada por la Cancillería como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.



Este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuye… pic.twitter.com/FyPmVm5H3S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 24, 2026

El nombramiento de la también reconocida con el Premio Príncipe de Asturias en 1998, se realizó en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

¿Quién es Rigoberta Menchú?

La activista de origen guatemalteca fue embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y fue clave en el proceso para la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

¿Qué hará como Alta Consejera?

En su rol como Alta Consejera, Menchú buscará coordinación entre las distintas áreas de la SRE y otras instituciones competentes para que se impulsen planes y líneas de acción "que eleven la voz y las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral y aseguren su presencia en la agenda global".

"Esta labor se desarrollará en estrecha articulación con los proyectos estratégicos derivados de la política nacional en materia de derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afromexicanos, a partir de las prioridades y lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas", informó la SRE.