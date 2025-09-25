Publicidad

presidencia

Sheinbaum admite deuda con empresas farmacéuticas

La presidenta de México reconoció que su gobierno mantiene adeudos con empresas farmacéuticas, principalmente de 2024, no obstante aseveró que se pagarán.
jue 25 septiembre 2025 10:38 AM
sheinbaum deuda farmaceuticas
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia de prensa "Mañanera del Pueblo" en la que reconoció que su gobierno mantiene algunas deudas con empresas farmacéuticas. (Foto: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que el gobierno federal mantiene deudas con empresas farmacéuticas, aunque aseguró que ya se revisan los adeudos y se trabaja en un plan para saldarlos.

“Obviamente si hay deudas, se paga. No hay ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos pendientes”, afirmó durante su conferencia mañanera.

Las declaraciones se dan luego de que este martes Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, reconoció que no se logró alcanzar el 100% de abasto de medicamentos en el país porque más de 20 empresas incumplieron con la entrega de fármacos y material médico desde hace cuatro meses.

“Es importante que las compañías tomen en serio los compromisos que hicieron con los pacientes mexicanos”, subrayó Clark al señalar que el abasto se mantiene arriba del 90%, aunque aún hay claves sin surtir.

En respuesta a estos señalamientos, organismos del sector farmacéutico acusaron al gobierno federal de mantener adeudos, lo –advirtieron– impacta su operación y disposición para nuevos contratos.

Ente los organismos que se pronunciaron en este sentido está la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que señaló que el monto pendiente asciende a 14,000 millones de pesos (mdp). Alertó que, de no saldarse, puede afectar gravemente sus operaciones.

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) también insistió en que, pese a los atrasos, los laboratorios mexicanos siguen entregando medicamentos conforme a los contratos vigentes.

La Canifarma (la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica) coincidió con el sector empresarial en demandar transparencia y el pago puntual.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió además que la acumulación de deuda, estimada en 40,000 mdp, reduce la confianza de las farmacéuticas en participar en futuras compras consolidadas.

Sheinbaum aclaró que el pago de las deudas no exime a las compañías de cumplir con los contratos de licitación firmados.

“Cuando te comprometes, ganas una licitación y tienes tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato establecido con el gobierno de México, independientemente de la deuda”, puntualizó.

La mandataria también explicó que buena parte de los medicamentos adquiridos por el país provienen de India y China, principales productores a nivel global, y adelantó que en las próximas licitaciones se dará prioridad a empresas con plantas en México, con el objetivo de fortalecer la producción nacional.

“Muchísimos medicamentos no se producen en México. De hecho, 80% de las bases para fabricar los más comunes están en India. Por eso se importan, ya sea directamente por las farmacéuticas extranjeras o por intermediarios mexicanos, siempre bajo permisos de la Cofepris”, detalló.

El gobierno federal afirmó que continuará con la revisión de contratos y pagos pendientes, al tiempo que exigió a las empresas cumplir con las entregas acordadas para garantizar el abasto en clínicas y hospitales públicos.

Insistió además que su gobierno trabaja en al abasto de medicamento tanto en los centros de salud como a los hospitales: "Aquellos medicamentos que no han llegado tienen que ver con estas empresas que no han cumplido con la entrega de los medicamentos, pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%".

"En caso de que falte un medicamento, aseveró que hay esquemas para poder completarlo", agregó.

