Cifra de muertos por lluvias sube a 78; inicia entrega de apoyos a damnificados

También se reporta a 23 personas desaparecidas: 11 en Veracruz, ocho en Hidalgo y cuatro en Puebla.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de este miércoles, comenzará la entrega de apoyos a los damnificados en cuatro estados; solo en Hidalgo se realizará hasta el próximo domingo.

“La entrega de los recursos hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí y el domingo inicia en Hidalgo, porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder”, explicó.

El apoyo que entregará el gobierno federal consiste en 20,000 pesos a las viviendas que ya fueron censadas. Además, se les entregará un vale de enseres y un vale para canastas básicas.

Después, se prevén otros apoyos: para las viviendas con un daño medio se entregarán 25,000 pesos; para aquellas que tuvieron un daño mayor 40,000 pesos y para quienes perdieron totalmente su vivienda 70,000 pesos.

La presidenta explicó que en la entrega de apoyos no habrá intermediarios.

“No hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es damnificado cuando no lo es. Es un trabajo de mucha dedicación que se hace y al mismo tiempo muy expedito”, indicó.

Hasta ahora suman más de 85,000 viviendas censadas en los cinco estados. Veracruz reporta censadas 52,859 viviendas, Puebla 11,279, Hidalgo 9,680, San Luis Potosí 8,938, y Querétaro 2,465.