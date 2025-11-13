Publicidad

presidencia

Gobierno entrega 7,426 mdp a damnificados por lluvias; reconstrucción inicia en dos semanas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, debido a que no existe el Fonden, el apoyo a las comunidades se entregó de inmediato y no se tuvo que esperar 48 días como antes.
jue 13 noviembre 2025 08:57 AM
En la conferencia matutina, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó el balance de los apoyos entregados a los damnificados por lluvias. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, debido a la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), se pudo entregar 7,426 millones de pesos a los damnificados de las lluvias en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo sin esperar hasta 48 días y anunció que las tareas de reconstrucción iniciarán en dos semanas.

“Para todos aquellos que decían que no había Fonden, que no iba a haber apoyo, que el gobierno federal no estaba atendiendo. Si existiera todavía el fideicomiso del Fonden todavía no iniciaría ningún apoyo porque tardarían 48 días para iniciar todos los procedimientos, un mes y unos cuantos días”, explicó.

En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta explicó que las 100,000 viviendas que fueron censadas recibieron ya apoyos para la limpieza, así como enseres domésticos.

“7,426 millones ya fueron distribuidos a 104,000 familias. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal, todavía quedan algunas comunidades donde están las fuerzas armadas ayudando a limpiar y algunos caminos que todavía la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes está ayudando a terminar”, indicó.

Sheinbaum consideró que las lluvias de octubre pasado derivadas de la perturbación tropical 90-E causaron de los “mayores impactos de la historia” al generar daños a más de 100,000 viviendas.

“En dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos la historia, son más de 100,000 viviendas afectadas y en un mes todas las familias fueron atendidas, realmente es extraordinaria la labor de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la nación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores”, indicó.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que por las lluvias en cinco estados 347,919 personas resultaron afectadas, las cuales viven en 119 municipios.

Los 7,426 millones de pesos que se entregaron a los afectados fueron para limpieza, daños en viviendas, enseres, daños locales y agricultura.

