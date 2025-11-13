Gobierno entrega 7,426 mdp a damnificados por lluvias; reconstrucción inicia en dos semanas

En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta explicó que las 100,000 viviendas que fueron censadas recibieron ya apoyos para la limpieza, así como enseres domésticos.

“7,426 millones ya fueron distribuidos a 104,000 familias. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal, todavía quedan algunas comunidades donde están las fuerzas armadas ayudando a limpiar y algunos caminos que todavía la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes está ayudando a terminar”, indicó.

Sheinbaum consideró que las lluvias de octubre pasado derivadas de la perturbación tropical 90-E causaron de los “mayores impactos de la historia” al generar daños a más de 100,000 viviendas.

“En dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos la historia, son más de 100,000 viviendas afectadas y en un mes todas las familias fueron atendidas, realmente es extraordinaria la labor de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la nación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores”, indicó.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que por las lluvias en cinco estados 347,919 personas resultaron afectadas, las cuales viven en 119 municipios.

Los 7,426 millones de pesos que se entregaron a los afectados fueron para limpieza, daños en viviendas, enseres, daños locales y agricultura.