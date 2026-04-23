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Gobierno de Sheinbaum paga casi 6,000 mdp para adquirir Tren Suburbano

El director de Banobras, Jorge Alberto Mendoza, detalló que se alcanzó un acuerdo con CAF y Omnitren para adquirir su participación accionaria del Tren Suburbano, el cual ahora se llamará "Felipe Ángeles".
jue 23 abril 2026 08:17 AM
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El Tren Suburbano está en operación desde 2008 y cubre la ruta Buenavista-Cuatitlán, que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Jorge Alberto Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que el Gobierno de México adquirió el 100% del Tren Suburbano por casi 6,000 millones de pesos, el cual será nombrado "Felipe Ángeles" y operado por el Fondo Nacional de Infraestructura.

"Estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo con CAF, que es una empresa española, y con la Omitren, una empresa mexicana, para adquirir su participación en el Tren Suburbano. Con esto el estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren, es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México", informó.

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El Tren Suburbano está en operación desde 2008 y cubre la ruta Buenavista-Cuatitlán, que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

"Va a funcionar como un punto de partida para los trenes que van desde el centro de la Ciudad de México hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, luego hasta Pachuca y también para los trenes del norte que van a pasar por Querétaro", resaltó.

Se trata de un tren con una extensión de 27 kilómetros y tiene siete estaciones que van desde Buenavista hasta Cuautitlán en un tiempo de 25 minutos.

"Este medio de transporte se utiliza por muchos mexicanos todos los días. Tan solo el año pasado 2025 llegamos a 45.1 millones de personas usuarias", indicó.

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Al ya ser propiedad del gobierno, se podrá ingresar con la misma tarjeta con la que se usa el sistema de transporte en la Ciudad de México.

De acuerdo con el funcionario, las tarifas se mantendrán: 11.50 pesos para trayectos cortos y para los largos será de 26.50 pesos, aunque habrá una tarifa especial.

"En el primer mes de operación del tren al aeropuerto Felipe Ángeles vamos a tener una tarifa promocional para los sitios intermedios, van a ser 11 pesos con 50 centavos y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles va a ser de 45 pesos. Estamos terminando de revisar las tarifas, lo que sí les podemos garantizar es que va a ser más barata que todos los medios tradicionales de transporte", comentó.

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La transacción

De acuerdo con el funcionario, Banobras, el Fondo Nacional de Infraestructura y sus socios acordaron la adquisición de su participación accionaria. Se pagaron 5 millones 999,000 millones de pesos, monto determinado por Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ( Indaabin ).

Hasta antes de que el gobierno adquiriera el Tren, el 28% correspondía a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF Investment Projects tenía 15.2% y Omnitren 7.6%.

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(Captura de pantalla)

"Estamos esperando unos últimos documentos por la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes que están revisando con mucho detalle todos los activos, el mobiliario y todo lo que viene dentro de esta empresa y también por la parte de la Comisión Nacional de Antimonopolio, es importante también mencionar que la deuda la asumirá el Fonadin", anotó.

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