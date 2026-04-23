El Tren Suburbano está en operación desde 2008 y cubre la ruta Buenavista-Cuatitlán, que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

"Va a funcionar como un punto de partida para los trenes que van desde el centro de la Ciudad de México hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, luego hasta Pachuca y también para los trenes del norte que van a pasar por Querétaro", resaltó.

Se trata de un tren con una extensión de 27 kilómetros y tiene siete estaciones que van desde Buenavista hasta Cuautitlán en un tiempo de 25 minutos.

"Este medio de transporte se utiliza por muchos mexicanos todos los días. Tan solo el año pasado 2025 llegamos a 45.1 millones de personas usuarias", indicó.

Al ya ser propiedad del gobierno, se podrá ingresar con la misma tarjeta con la que se usa el sistema de transporte en la Ciudad de México.

De acuerdo con el funcionario, las tarifas se mantendrán: 11.50 pesos para trayectos cortos y para los largos será de 26.50 pesos, aunque habrá una tarifa especial.

"En el primer mes de operación del tren al aeropuerto Felipe Ángeles vamos a tener una tarifa promocional para los sitios intermedios, van a ser 11 pesos con 50 centavos y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles va a ser de 45 pesos. Estamos terminando de revisar las tarifas, lo que sí les podemos garantizar es que va a ser más barata que todos los medios tradicionales de transporte", comentó.