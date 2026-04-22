Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Alto comisionado de la ONU dialoga con Sheinbaum sobre desaparecidos en cierre de su visita a México

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Volker Türk se da a casi tres semanas de que el Comité de Desaparición sugiriera llevar el tema de desapariciones a la Asamblea General de la ONU.
mié 22 abril 2026 01:42 PM
volker-turk
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, realizó una visita por México en la que incluyó reuniones con familiares de personas desaparecidas. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

En medio de la crisis de desapariciones que tiene a más de 133,000 reportadas como ausentes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Antes de las 10:00 horas, el funcionario llegó a Palacio Nacional para asistir al encuentro en el que también participó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Publicidad

El encuentro se da como parte de la visita de Volker Türk a México que se realiza desde el pasado 19 de abril y en la que se han incluido reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con senadores y con familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la reunión le presentará las acciones que el Gobierno de México realiza para atender la crisis de desapariciones en el país.

En el encuentro uno de los temas a abordar es la recomendación que hizo el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para que se lleve ante la Asamblea General la crisis de desapariciones en México.

Te puede interesar:

Víacrucis Madres Buscadoras Guerrero
México

ONU-DH: “Madres buscadoras mexicanas son fuente de luz y dignidad”

Por primera vez, el Comité de las Naciones Unidas pidió que se active el artículo 34 de la de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

"Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas", indica el artículo .

Publicidad
Publicidad

Tags

Antonio Guterres Organización de las Naciones Unidas Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad