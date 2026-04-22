Alto comisionado de la ONU dialoga con Sheinbaum sobre desaparecidos en cierre de su visita a México

El encuentro se da como parte de la visita de Volker Türk a México que se realiza desde el pasado 19 de abril y en la que se han incluido reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con senadores y con familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la reunión le presentará las acciones que el Gobierno de México realiza para atender la crisis de desapariciones en el país.

En el encuentro uno de los temas a abordar es la recomendación que hizo el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para que se lleve ante la Asamblea General la crisis de desapariciones en México.

Por primera vez, el Comité de las Naciones Unidas pidió que se active el artículo 34 de la de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

"Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas", indica el artículo .