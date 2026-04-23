Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU en sustitución de Esteban Moctezuma

¿Quién es Roberto Lazzeri?

El propuesto como embajador de Estados Unidos, fue director general de Nafin y Bancomext.

En 2020 fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en Secretaría de Hacienda.

Su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México en donde tenía como responsabilidad administrar el portafolio de deuda pública local.

Es Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos debe ser avalado por el Senado de la República.

En los últimos días, el gabinete legal y ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido cambios, entre ellos la salida de Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de Mujeres y está en puerta que Esthela Damián deje el cargo al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.