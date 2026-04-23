Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el actual embajador, Esteban Moctezuma, ayudará a su gobierno en otras tareas.
jue 23 abril 2026 08:41 AM
Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU en sustitución de Esteban Moctezuma
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos debe aceptar la propuesta de Roberto Lazzeri como embajador. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que analiza proponer a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Esteban Moctezuma, quien se mantendría en el equipo pero con otras tareas.

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público, se tiene que enviar a Estados Unidos y a ver si Estados Unidos acepta este proceso", confirmó.

Publicidad

Lazzeri tiene experiencia en la administración pública. Fue jefe de gabinete del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Roberto trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos porque será una de sus funciones", indicó.

Te puede interesar:

Rogelio Ramírez de la O-Sheinbaum.jpeg
México

A 5 meses de iniciar su Gobierno, Sheinbaum mueve primera ficha de su Gabinete

De acuerdo con la presidenta, Esteban Moctezuma se sumaría a otras tareas de su gobierno.

"Esteban que ha desarrollado una excelente labor. Ahora nos está ayudando en dos temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria... tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio que ya lo diré en su momento", adelantó.

Publicidad

¿Quién es Roberto Lazzeri?

El propuesto como embajador de Estados Unidos, fue director general de Nafin y Bancomext.

En 2020 fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en Secretaría de Hacienda.

Su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México en donde tenía como responsabilidad administrar el portafolio de deuda pública local.

Es Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Te puede interesar:

Citlalli Hernández será secretaria de Mujeres anuncia Claudia Sheinbaum
México

Claudia Sheinbaum anuncia que Citlalli Hernández será secretaria de Mujeres

Su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos debe ser avalado por el Senado de la República.

En los últimos días, el gabinete legal y ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido cambios, entre ellos la salida de Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de Mujeres y está en puerta que Esthela Damián deje el cargo al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Estados conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad