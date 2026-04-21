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Congreso

Morena pedirá comparecencia de fiscal y gobernadora de Chihuahua tras muerte de agentes de EU

La propuesta de los senadores de Morena es para que ambos funcionarios comparezcan ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales.
mar 21 abril 2026 04:58 PM
maru campos
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, durante su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Tras la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo en Chihuahua, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará un punto de acuerdo para que comparezcan el fiscal del estado, César Jáuregui, y la gobernadora Maru Campos. Si se aprueba la propuesta, sería la primera vez que se cita a un mandatario local en un caso de este tipo.

En conferencia, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que su compañero Juan Carlos Loera presentará la propuesta para que ambos funcionarios comparezcan ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, con el objetivo de explicar lo sucedido en el estado.

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“Sí (hay posibilidades para que se citen). Yo creo que cite a cualquier funcionario para que proporcione información, que facilite la interpretación de los hechos de si hubo o no alguna violación de carácter legal o constitucional”, comentó Mier.

El legislador morenista destacó que, según la Ley de Seguridad Nacional , cualquier agente extranjero que realice labores de investigación en México debe contar con la aprobación del gobierno mexicano. Además, subrayó que el Senado tiene la facultad de citar tanto al fiscal como a la gobernadora.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los dos agentes estadounidenses sí estaban operando en México y pidió que se realice una investigación para determinar si se violó la Ley de Seguridad Nacional.

El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país para el intercambio de información. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que su gobierno no tenía conocimiento del operativo en cuestión.

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“No está permitido operaciones conjuntas en tierra, lo que está acordado con el Gobierno de Estados Unidos y ha sido muy claro es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial” declaró la presidenta el 21 de abril durante la conferencia mañanera.

El fin de semana, se reportó la muerte de cuatro agentes, dos mexicanos y dos estadounidenses, en un accidente automovilístico en Chihuahua. Los agentes regresaban de un operativo destinado a desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Según los periódicos The Washington Post y The New York Times, los dos agentes fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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PAN acusa de politización del caso

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó a Morena de intentar politizar el caso, destacando que Chihuahua es gobernado por el PAN y que en 2027 se celebrarán elecciones para elegir al próximo mandatario estatal.

Anaya aseguró que Morena busca "lucrar" con la muerte de estos agentes y afirmó que es muy probable que el gobierno federal estuviera al tanto de la visita de los dos estadounidenses. “No creo que el gobierno federal no estuviera enterado. Entonces, no veo cuál sea el sentido de citar a funcionarios e Chihuahua, mejor que citen a funcionarios federales y expliquen por qué había agentes de la CIA en territorio nacional”, declaró el senador panista.

Aunque el PAN se opondrá a la solicitud de comparecencia, Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para convocar a estos dos funcionarios panistas.

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