Morena pedirá comparecencia de fiscal y gobernadora de Chihuahua tras muerte de agentes de EU

“Sí (hay posibilidades para que se citen). Yo creo que cite a cualquier funcionario para que proporcione información, que facilite la interpretación de los hechos de si hubo o no alguna violación de carácter legal o constitucional”, comentó Mier.

El legislador morenista destacó que, según la Ley de Seguridad Nacional , cualquier agente extranjero que realice labores de investigación en México debe contar con la aprobación del gobierno mexicano. Además, subrayó que el Senado tiene la facultad de citar tanto al fiscal como a la gobernadora.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los dos agentes estadounidenses sí estaban operando en México y pidió que se realice una investigación para determinar si se violó la Ley de Seguridad Nacional.

El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país para el intercambio de información. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que su gobierno no tenía conocimiento del operativo en cuestión.

“No está permitido operaciones conjuntas en tierra, lo que está acordado con el Gobierno de Estados Unidos y ha sido muy claro es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial” declaró la presidenta el 21 de abril durante la conferencia mañanera.

El fin de semana, se reportó la muerte de cuatro agentes, dos mexicanos y dos estadounidenses, en un accidente automovilístico en Chihuahua. Los agentes regresaban de un operativo destinado a desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Según los periódicos The Washington Post y The New York Times, los dos agentes fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).