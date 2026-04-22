Sheinbaum confirma que hablará con Maru Campos: no fue menor la participación de agentes de EU

La gobernadora emanada del Partido Acción Nacional solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la muerte de los dos agentes estadounidenses en Chihuahua.

La mandataria estatal ha estado bajo la polémica luego de que el fin de semana pasado se informara que dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos murieron en Chihuahua luego de participar en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de producción de drogas sintéticas. Los estadounidenes no tenían autorización del gobierno federal para su incursión.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta explicó que se ha revisado si hubo algún tipo de comunicación respecto a los funcionarios que fallecieron, pero se comprobó que no la hubo.

“No había conocimiento de ello, se revisó si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas”, acotó.

Sobre la participación de militares en el operativo, la presidenta aclaró que la Secretaría de la Defensa Nacional no sabía que había extranjeros.

“La Defensa Nacional apoya las entidades de la República para poder participar en el desmantelamiento de laboratorios cuando se solicita su apoyo y hay protocolos para hacerlo así, pero evidentemente la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, si no que había extranjeros participando en este operativo y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos”, apunto.