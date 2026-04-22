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Sheinbaum confirma que hablará con Maru Campos: no fue menor la participación de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Sedena participó en el operativo para desmantelar un laboratorio, pero no sabía que participaban los funcionarios estadounidenses.
mié 22 abril 2026 10:11 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que cualquier asunto de colaboración de seguridad desde EU debe pasar por el gobierno federal. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien dialogará sobre la participación de los agentes de Estados Unidos en un operativo en el estado y anunció que, aunque se analizarán posibles sanciones, es importante que no se deje pasar un asunto que pudo incurrir en una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

"Sí, vamos a hablar con ella. Le pedí ayer a Rosa Icela (Rodríguez) que platicara con ella y también vamos a buscarla siempre, es necesario el diálogo y la comunicación”, dijo este miércoles.

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La gobernadora emanada del Partido Acción Nacional solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la muerte de los dos agentes estadounidenses en Chihuahua.

La mandataria estatal ha estado bajo la polémica luego de que el fin de semana pasado se informara que dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos murieron en Chihuahua luego de participar en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de producción de drogas sintéticas. Los estadounidenes no tenían autorización del gobierno federal para su incursión.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta explicó que se ha revisado si hubo algún tipo de comunicación respecto a los funcionarios que fallecieron, pero se comprobó que no la hubo.

“No había conocimiento de ello, se revisó si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas”, acotó.

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Sobre la participación de militares en el operativo, la presidenta aclaró que la Secretaría de la Defensa Nacional no sabía que había extranjeros.

“La Defensa Nacional apoya las entidades de la República para poder participar en el desmantelamiento de laboratorios cuando se solicita su apoyo y hay protocolos para hacerlo así, pero evidentemente la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, si no que había extranjeros participando en este operativo y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos”, apunto.

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Sheinbaum comentó que cualquier colaboración del Gobierno de Estados Unidos tiene que pasar por el gobierno federal, no por una administración estatal. Insistió que con Estados Unidos hay colaboración, pero no se permite la participación de operativos en tierra.

“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos, lo hemos dejado muy claro con el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

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La presidenta anunció que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson, explicar la participación de sus agentes en México.

“No es menor lo que ocurre, es muy importante que quede claro. Podemos hablar con la gobernadora pero tiene que quedar muy claro tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

Recordó que en varios momentos el presidente Donald Trump ya ofreció ayuda a México, pero ella le ha dicho que no es necesario.

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¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional?

La presidenta leyó el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional que establece que cualquier agente extranjero debe contar con autorización para su participación en México.

“Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional”, leyó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Chihuahua

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