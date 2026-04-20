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México

Alto comisionado de la ONU se reúne con organizaciones en inicio de su visita a México

Volker Türk, alto comisionado de la ONU, también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, familias de personas desaparecidas e integrantes del sector privado.
lun 20 abril 2026 11:19 AM
Volker Türk a su llegada a México
Volker Türk, alto comisionado de la ONU, arribó este domingo a México. Estará hasta el 22 de abril, según el gobierno federal. (Foto: Redes sociales de Volker Türk)

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones en México , el alto comisionado de ese organismo internacional, Volker Türk, se encuentra en México.

Desde las redes sociales de la ONU, el alto comisionado comentó que ya llegó al país, donde el plan es reunirse con la sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con las familias de personas desaparecidas.

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“Es muy importante estar aquí en México, es un país del G20. Tiene un enorme impacto en el mundo y vamos a hablar de temas globales, regionales y nacionales. (…) Es mi primer día aquí y acabo de conocer a algunos jóvenes. Hablaron sobre la importancia de los derechos humanos”, señaló en la grabación.

En comunicado, la ONU informó que Volker Türk estará en México del 19 al 22 de abril y durante la semana el alto comisionado se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades de los tres poderes del Estado. Además de que tendrá reuniones con víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Los encuentros también serán con el sector privado y con organismos públicos de Derechos Humanos. Al final, Volker Türk dará una conferencia de prensa para hablar sobre su visita a México.

Primeras actividades

Entre las primeras actividades que ya realizó Volker Türk a su llegada a México fue una reunión con integrantes y representantes de diversas organizaciones, como el Centro Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en las oficinas de la ONU en la Ciudad de México.

Así como Amnistía Internacional; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Movimiento de personas con discapacidad y Fundación para la Justicia; Fundar, Idheas, Intersecta, Brigadas Internacionales de Paz, Red Nacional de Abogadas Indígenas y de la Organización Mundial contra la Tortura.

La reunión, de casi tres horas, se realizó a puerta cerrada. En el encuentro, el alto comisionado escuchó a las organizaciones, conversación en la que presentaron casos de tortura, desplazamiento forzado de pueblos indígenas y agresiones contra defensores de derechos humanos y a periodistas.

La responsable para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura, Olga Guzmán Vergara, comentó que las organizaciones esperan que Volker Türk sea “muy sensible” y escuche las preocupaciones que hay por parte de las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas.

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Informe de la ONU

Esto ocurre luego de que el gobierno mexicano rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU , en el cual se denuncia una crisis de “desapariciones generalizadas” en el país.

Además, en este documento se menciona que el alto número de cadáveres sin identificar y de fosas clandestinas sin atención, constituyen una “emergencia” que las autoridades deben atender y considera que hay obstáculos para la participación de organizaciones en los mecanismos oficiales de búsqueda e investigación.

Ante ello, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó este informe como “tendencioso” y aseveró que México está abierto al diálogo y a las preguntas que formule el comisionado Volker Türk en su visita.

“No estamos a favor de las conclusiones de ese documento; seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia", señaló la secretaria de Estado el pasado 17 de abril.

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Morena Claudia Sheinbaum Organización de las Naciones Unidas Personas desaparecidas

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