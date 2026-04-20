Alto comisionado de la ONU se reúne con organizaciones en inicio de su visita a México

I’m here in #Mexico on an official visit to meet civil society, authorities, victims of human rights abuses & families of the disappeared, and to discuss human rights challenges at national, regional & global levels. - UN Human Rights Chief @volker_turk pic.twitter.com/mDWZ8gTbtS — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 19, 2026

“Es muy importante estar aquí en México, es un país del G20. Tiene un enorme impacto en el mundo y vamos a hablar de temas globales, regionales y nacionales. (…) Es mi primer día aquí y acabo de conocer a algunos jóvenes. Hablaron sobre la importancia de los derechos humanos”, señaló en la grabación.

En comunicado, la ONU informó que Volker Türk estará en México del 19 al 22 de abril y durante la semana el alto comisionado se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades de los tres poderes del Estado. Además de que tendrá reuniones con víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Los encuentros también serán con el sector privado y con organismos públicos de Derechos Humanos. Al final, Volker Türk dará una conferencia de prensa para hablar sobre su visita a México.

Primeras actividades

Entre las primeras actividades que ya realizó Volker Türk a su llegada a México fue una reunión con integrantes y representantes de diversas organizaciones, como el Centro Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en las oficinas de la ONU en la Ciudad de México.

Así como Amnistía Internacional; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Movimiento de personas con discapacidad y Fundación para la Justicia; Fundar, Idheas, Intersecta, Brigadas Internacionales de Paz, Red Nacional de Abogadas Indígenas y de la Organización Mundial contra la Tortura.

La reunión, de casi tres horas, se realizó a puerta cerrada. En el encuentro, el alto comisionado escuchó a las organizaciones, conversación en la que presentaron casos de tortura, desplazamiento forzado de pueblos indígenas y agresiones contra defensores de derechos humanos y a periodistas.

La responsable para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura, Olga Guzmán Vergara, comentó que las organizaciones esperan que Volker Türk sea “muy sensible” y escuche las preocupaciones que hay por parte de las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas.