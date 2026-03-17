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Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, tras el gesto del rey de España, es importante avanzar en el diálogo entre México y España.
mar 17 marzo 2026 09:59 AM
Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista
La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció la asistencia del Rey a la exposición "La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al rey de España, Felipe VI, quien aceptó que durante la conquista española de América hubo "mucho abuso".

“Es un acercamiento del Rey que reconocemos porque, a diferencia de hace varios años donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, primero, el gesto del Rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España y después su declaración”, dijo la presidenta este martes.

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Durante su visita a la exposición "La mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional, el Rey Felipe VI hizo esta declaración sobre un tema que causó tensión en la relación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien exigió a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista y la posterior colonización.

"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", afirmó Felipe VI.

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Al referirse a este gesto, la presidenta Sheinbaum aseguró que, aunque no es todo lo que se esperaba por parte de México, es importante reconocer al rey, sobre todo cuando su declaración causó críticas en España.

“Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Allá en España hubo una cantidad de críticas al Rey, fíjense, por esta declaración de lo que se llama la derecha española, que ‘¿cómo era posible?’, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros”, comentó.

Sobre la posibilidad de invitar al Rey Felipe VI a México, la presidenta pidió esperar y mientras reconocer lo declarado por el rey. “Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del Rey”, dijo.

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Relación de México y España

La relación entre México y España pasó por momentos de alta tensión durante el sexenio anterior debido a que en 2019 el entonces presidente López Obrador envió una carta para pedir que España se disculpara por los abusos que cometieron durante el periodo de la Conquista.

El rey no emitió ninguna declaración, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores sacó un comunicado en el que defendió la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de ofrecer disculpas.

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Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el reclamo de México se mantuvo, por lo que la tensión no cedió. Incluso, el Gobierno de España no envió a ningún representante a la toma de protesta de la primera mujer en asumir la Presidencia de México.

En enero pasado, durante la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), los reyes Felipe VI y Letizia asistieron al pabellón de México, país invitado.

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