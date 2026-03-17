Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista

Durante su visita a la exposición "La mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional, el Rey Felipe VI hizo esta declaración sobre un tema que causó tensión en la relación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien exigió a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista y la posterior colonización.

"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", afirmó Felipe VI.

Al referirse a este gesto, la presidenta Sheinbaum aseguró que, aunque no es todo lo que se esperaba por parte de México, es importante reconocer al rey, sobre todo cuando su declaración causó críticas en España.

“Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Allá en España hubo una cantidad de críticas al Rey, fíjense, por esta declaración de lo que se llama la derecha española, que ‘¿cómo era posible?’, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros”, comentó.

Sobre la posibilidad de invitar al Rey Felipe VI a México, la presidenta pidió esperar y mientras reconocer lo declarado por el rey. “Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del Rey”, dijo.