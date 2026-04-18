Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Brasil, España y México expresan preocupación por crisis humanitaria en Cuba y llaman a diálogo internacional

Los gobiernos de los tres países se comprometieron además a incrementar de manera coordinada la respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.
sáb 18 abril 2026 03:58 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes de AL.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum, con los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi, de Colombia, Gustavo Petro y de Brasil, Inázio Lula da Silva, previo a la IV Cumbre en defensa de la democracia en Barcelona, España. (Foto: Tomada de @LulaOficial
)

Los gobiernos de México, Brasil y España emitieron un posicionamiento conjunto en el que expresaron su “enorme preocupación” por la crisis humanitaria en Cuba y llamaron a fortalecer la respuesta internacional para aliviar la situación que enfrenta la población de la isla.

El pronunciamiento se da en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, luego de la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien previamente planteó en el foro la necesidad de privilegiar el diálogo y rechazar cualquier forma de intervención militar

Publicidad

En el documento, los tres países señalaron la urgencia de adoptar medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y evitar acciones que agraven la crisis o contravengan el Derecho Internacional. Asimismo, se comprometieron a incrementar de manera coordinada la ayuda humanitaria.

El posicionamiento difundido por la Secretaría de Relaciones Exteiores también subraya la importancia de respetar principios fundamentales como la integridad territorial, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias, en línea con la Carta de las Naciones Unidas.

México, Brasil y España reafirmaron además su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, e hicieron un llamado a establecer un diálogo “sincero y respetuoso” que permita encontrar una salida duradera a la crisis, garantizando que el pueblo cubano decida su futuro en plena libertad.

Cuba agradece pronunciamiento de la Presidenta Sheinbaum

El Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció públicamente a Sheinbaum, por su posicionamiento en contra de una posible intervención militar en la isla por parte de Estados Unidos.

A través de X, Rodríguez Padilla compartió un mensaje en que publicó: "Agradecemos pronunciamiento de la Presidenta de #México @Claudiashein contra una intervención militar de EEUU en #Cuba y por su sólido y consistente llamado a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos del pueblo cubano".

Sheinbaum babla con Pedro Sánchez sobre la Conquista

Al asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en España, la presidenta sostuvo también una serie de encuentros bilaterales con otros líderes participantes en la cumbre, entre ellos Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España.

Según declaró la presidenta a medios presentes en la Cumbre, en su reunión hablaron del reconocimiento de la Conquista y aunque descartó la posibilidad de tener un pronto encuentro con el rey Felipe VI, apuntó que el acuerdo es que seguirán trabajando en ello.

pedro sanchez sheinbaum españa
En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, la presidenta propuso que México sea sede en 2027; la invitación ya fue aceptada, según anunció el presidente de España, Pedro Sánchez. (Foto: X/ Pedro Sánchez)

Sheinbaum: "¡Viva América Latina!"

Sheinbaum también sostuvo este fin de semana encuentros con Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La presidenta compartió en redes una fotografía a lado de Petro, Lula y Orsi, acompañada del mensaje "¡Viva América Latina!"

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los presidentes de Uruguay, Orsi Yamandu (izq), Gustavo Petro de Colombia e Inázio Lula Da Silva de Brasil en la Cumbre en Defensa de la Democracia.
La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los presidentes de Uruguay, Orsi Yamandu (izq.), Gustavo Petro de Colombia e Inázio Lula Da Silva de Brasil (der.) previo a los trabajos de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en España. (Foto: Tomada de @Claudiashein
)

Lula compartió que los mandatarios continuarán dialogando sobre el futuro de la democracia y fortaleciendo lazos entre países que creen en el desarrollo con justicia social y cooperación.

La Cumbre en Defensa de la Democracia fue una iniciativa lanzada por Lula Da Silva en 2024, durante la LXXIX Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Publicidad
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al centro, flanqueado por el presidente de Brasil, Inázio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, durante la IV Cumbre en defensa de la democracia.jpeg
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al centro, flanqueado por el presidente de Brasil, Inázio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, durante la IV Cumbre en defensa de la democracia, realizada en Barcelona, España. (Foto: Presidencia del Gobierno de México.)

La presidenta continuará el domingo con su visita en España, y se contempla una visita al Centro Nacional de Supercomputación,

Sheinbaum viajó con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Líderes de Latinoamérica y el mundo en la Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España..jpg
Líderes de países ´progresistas´ participantes en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España. (Foto: Tomada de @ClaudiaShein)

En sus actividades le acompañó también el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al centro, flanqueado por el presidente de Brasil, Inázio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, durante la IV Cumbre en defensa de la democracia.jpeg
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al centro, flanqueado por el presidente de Brasil, Inázio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, durante la IV Cumbre en defensa de la democracia, realizada en Barcelona, España. (Foto: Presidencia del Gobierno de México.)

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Diplomacia Secretaría de Relaciones Exteriores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad