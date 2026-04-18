Brasil, España y México expresan preocupación por crisis humanitaria en Cuba y llaman a diálogo internacional

En el documento, los tres países señalaron la urgencia de adoptar medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y evitar acciones que agraven la crisis o contravengan el Derecho Internacional. Asimismo, se comprometieron a incrementar de manera coordinada la ayuda humanitaria.

El posicionamiento difundido por la Secretaría de Relaciones Exteiores también subraya la importancia de respetar principios fundamentales como la integridad territorial, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias, en línea con la Carta de las Naciones Unidas.

México, Brasil y España reafirmaron además su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, e hicieron un llamado a establecer un diálogo “sincero y respetuoso” que permita encontrar una salida duradera a la crisis, garantizando que el pueblo cubano decida su futuro en plena libertad.

Cuba agradece pronunciamiento de la Presidenta Sheinbaum

El Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció públicamente a Sheinbaum, por su posicionamiento en contra de una posible intervención militar en la isla por parte de Estados Unidos.

A través de X, Rodríguez Padilla compartió un mensaje en que publicó: "Agradecemos pronunciamiento de la Presidenta de #México @Claudiashein contra una intervención militar de EEUU en #Cuba y por su sólido y consistente llamado a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos del pueblo cubano".

Agradecemos pronunciamiento de la Presidenta de #México @Claudiashein contra una intervención militar de EEUU en #Cuba y por su sólido y consistente llamado a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos del pueblo cubano. pic.twitter.com/sz6jsSyUl8 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 18, 2026

Sheinbaum babla con Pedro Sánchez sobre la Conquista

Al asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en España, la presidenta sostuvo también una serie de encuentros bilaterales con otros líderes participantes en la cumbre, entre ellos Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España.

Según declaró la presidenta a medios presentes en la Cumbre, en su reunión hablaron del reconocimiento de la Conquista y aunque descartó la posibilidad de tener un pronto encuentro con el rey Felipe VI, apuntó que el acuerdo es que seguirán trabajando en ello.

En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, la presidenta propuso que México sea sede en 2027; la invitación ya fue aceptada, según anunció el presidente de España, Pedro Sánchez. (Foto: X/ Pedro Sánchez)

Sheinbaum: "¡Viva América Latina!"

Sheinbaum también sostuvo este fin de semana encuentros con Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La presidenta compartió en redes una fotografía a lado de Petro, Lula y Orsi, acompañada del mensaje "¡Viva América Latina!"

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los presidentes de Uruguay, Orsi Yamandu (izq.), Gustavo Petro de Colombia e Inázio Lula Da Silva de Brasil (der.) previo a los trabajos de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en España. (Foto: Tomada de @Claudiashein

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Lula compartió que los mandatarios continuarán dialogando sobre el futuro de la democracia y fortaleciendo lazos entre países que creen en el desarrollo con justicia social y cooperación.

É sempre uma grande honra estar com meus companheiros latino-americanos 🇺🇾🇲🇽🇨🇴🇧🇷.



Encontro com @OrsiYamandu, presidente do Uruguai; @Claudiashein, presidenta do México; e @petrogustavo, presidente da Colômbia.



Na Espanha, seguimos dialogando sobre o futuro da democracia e… pic.twitter.com/cdPfmp5ttC — Lula (@LulaOficial) April 18, 2026

La Cumbre en Defensa de la Democracia fue una iniciativa lanzada por Lula Da Silva en 2024, durante la LXXIX Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

