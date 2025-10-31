Sheinbaum celebra “primer paso” de España en reconocer agravios por La Conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió este viernes el reconocimiento por parte del gobierno de España de la “injusticia y el dolor” ocasionados a los pueblos originarios mexicanos durante la época de la Conquista de México, calificándolo como un “primer paso” hacia el diálogo y la reconciliación histórica.
Sheinbaum celebró “un primer paso” de las autoridades de España “para reconocer la historia, reconocer los agravios, luego de que el canciller español José Manuel Albares, habló por primera vez de manera pública del “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios mexicanos” en el marco de la conquista española, durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.