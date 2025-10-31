Sheinbaum celebra “primer paso” de España en reconocer agravios por La Conquista

“El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”, dijo la mandataria al respecto durante su conferencia matutina.

La mandataria federal aclaró además que la relación entre México y España “no se ha roto” y que continúan vigentes los vínculos políticos, económicos y culturales. Sin embargo, resaltó que el gobierno sigue esperando una “respuesta formal” de España ante la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al monarca español solicitando una disculpa por los agravios históricos de la Conquista.

Sheinbaum señaló también que la exposición en España no solo visibiliza el legado de los pueblos indígenas mexicanos, sino también reafirma la “grandeza cultural de México” ante la comunidad internacional.

Subrayó que reconocer el pasado compartido constituye un paso esencial para construir una relación basada en el respeto mutuo.