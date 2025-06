Sheinbaum pide calma rumbo al 2027, aunque resalta que su movimiento está fuerte

A quienes aspiran a una candidatura en las elecciones intermedias, la presidenta Claudia Sheinbaum les recomendó: "no mentir, no robar y no traicionar", así como esperar los tiempos oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los interesados en participar en las elecciones de 2027 esperar a los tiempos oficiales. (Foto: Presidencia de México.)