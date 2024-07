Luisa María Alcalde recibe respaldo de Sheinbaum y Citlalli Hernández

“Ha sido secretaria de Estado, pero al mismo tiempo trabajó tocando casa por casa, estuvo encargada de Jóvenes de Morena, viene de Morena. Tengo la mejor de la opiniones, pero así como tengo buena opinión, la decisión de quién debe encabezar Morena es de Morena”, comentó Sheinbaum.

Citlalli Hernández, quien sonaba para dirigir Morena, comentó que no participará en ese proceso, pues aseveró que es necesario que el cambio de la presidencia sea en consenso y en unidad para acompañar a la próxima presidenta.

“Fui muy clara el sábado con los compañeros que si Luisa iba al partido yo no iba a participar. Lo comparto ahora: no participaré, porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, en unidad, en consenso. Luisa y yo tenemos mucho en común. Ella tiene 36 años y yo tengo 34. Las dos nacimos en Morena, no venimos de ningún antecedente partidista”, dijo en una entrevista con Sin Embargo.

Comentó que en los próximos días se reunirá con Luisa María Alcalde y le compartirá lo que cree que se puede cambiar en el partido, ya que considera que conoce las “entrañas” de ese organismo político que surgió en 2014.

“Estoy muy tranquila que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido, porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa. Le compartiré lo que pienso que hay que cambiar; conozco las entrañas del partido estos cuatro años que estuve”, declaró.