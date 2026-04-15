Senadores se alistan para correr por las candidaturas de 2027

En el mismo tono se expresó la senadora Ana Lilia Rivera, quien buscará la gubernatura de Tlaxcala.

Por su parte, Andrea Chávez solicitó licencia a partir de este 15 de abril. Sin dar detalles, compañeros morenistas le desearon éxito en lo que venga. Ella misma ha dicho que buscará competir por Chihuahua.

Félix Salgado Macedonio, quien en su momento levantó la mano para competir por el gobierno de Guerrero, dijo que no se moverá ni irá en contra de que Morena ya prohibió el nepotismo.

De paso, le mandó un mensaje a Saúl Monreal, quien quiere estar en la encuesta morenista para elegir candidato en Zacatecas. “Aplácate”, le pidió.

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, dijo que rumbo al proceso electoral de 2027, Morena no debe confiarse de que sus aliados lo respaldarán en las urnas.

Sus palabras resuenan mientras en la alianza oficialista aún están abiertas las diferencias por la forma en que el Partido del Trabajo y el propio Partido Verde votaron en contra de la Reforma Electoral.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio le pidió a todos sus compañeros de Cámara de no corran, pues aún no son los tiempos.

En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial en México.

Los partidos políticos mexicanos alistan sus estrategias y sus alianzas se reconfiguran rumbo al proceso electoral que inicia este año y concluirá con la elección a mediados de 2027.