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20,000 extorsiones se consumaron en los últimos nueve meses; hay 1,000 detenidos

El secretario de Seguridad informó que desde que se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya se recibieron más de 180,000 llamadas. En 88% de los casos no se consumó el delito.
mar 14 abril 2026 11:28 AM
harfuch extorsion
De acuerdo con el secretario, por el delito de extorsión se han iniciado 6,821 carpetas de investigación. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

A meses del arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el país se consumaron 20,532 casos de este delito en los que las víctimas entregaron el pago solicitado, informó el secretario de Seguridad Pública , Omar García Harfuch.

Al presentar el reporte de seguridad correspondiente a cifras de marzo, el funcionario explicó que la mayoría de los casos no se concretaron.

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“Desde la implementación de esta estrategia se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que, gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88.6% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20,532 llamadas, que representan el 11.4%, las cuales fueron extorsiones consumadas”, expuso.

Ante el incremento de los casos de extorsión en el país, el pasado 6 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión , la cual tiene como objetivo lograr detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales y capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.

Durante los casi nueve meses de implementación, se iniciaron 6,821 carpetas de investigación en las fiscalías por el delito de extorsión.

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Harfuch explicó que desde julio ya se detuvo a más de 1,000 personas por estar relacionadas con el delito de extorsión.

“Gracias a estas carpetas iniciadas, a las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de 1,100 extorsionadores en 24 entidades del país”, comentó.

Entre los detenidos destacan 28 personas en Gómez Palacio, Durango, que eran parte de una organización relacionada con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación.

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Homicidios repuntan en estados más violentos

Aunque durante marzo el delito de homicidio mostró una reducción de 41% a nivel nacional respecto a septiembre de 2024 (último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador), en las cuatro de las siete entidades con más asesinatos hubo un repunte en la violencia.

En Guanajuato el delito subió de 4.5 a 4.7 víctimas por día, en Baja California de 3.9 a 4.1, en Estado de México de 2.6 a 3 y en Quintana Roo subió de 0.43 a 0.52.

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En Sinaloa hubo un descenso al pasar de 3.9 a 2.5 víctimas por día, en Nuevo León de 1.6 a 1.2 y en Zacatecas de 0.5 a 0.1.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , Marcela Figueroa, explicó que en casi todos los delitos de alto impacto hay un descenso, excepto en el robo a casa habitación.

“En el caso de robo a casa habitación con violencia es el único delito de alto impacto que tuvo un ligero incremento al pasar de 10.01 a 10.23 delitos en promedio al día, lo que implica un incremento de 2.2%”, detalló.

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