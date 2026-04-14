20,000 extorsiones se consumaron en los últimos nueve meses; hay 1,000 detenidos

“Desde la implementación de esta estrategia se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que, gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88.6% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20,532 llamadas, que representan el 11.4%, las cuales fueron extorsiones consumadas”, expuso.

Ante el incremento de los casos de extorsión en el país, el pasado 6 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión , la cual tiene como objetivo lograr detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales y capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.

Durante los casi nueve meses de implementación, se iniciaron 6,821 carpetas de investigación en las fiscalías por el delito de extorsión.

Harfuch explicó que desde julio ya se detuvo a más de 1,000 personas por estar relacionadas con el delito de extorsión.

“Gracias a estas carpetas iniciadas, a las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de 1,100 extorsionadores en 24 entidades del país”, comentó.

Entre los detenidos destacan 28 personas en Gómez Palacio, Durango, que eran parte de una organización relacionada con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación.