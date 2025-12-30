Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

“Por un México sin lista de espera”, la campaña para fomentar la donación de órganos

La Secretaría de Salud busca incrementar las donaciones de órganos para ayudar a las casi 19,000 personas que en México esperan un trasplante.
mar 30 diciembre 2025 12:07 PM
La Secretaría de Salud alista campaña para fomentar la donación de órganos
En 2025 se llevaron a cabo más de 6,000 trasplantes de órganos en México, la mayoría en hospitales públicos. (Foto: Presidencia de México)

La Secretaría de Salud alista una campaña para promover la donación de órganos en el país. Bajo los lemas de “Por un México sin lista de espera” y “Donar es trascender”, la dependencia apuesta a incrementar estas donaciones y los trasplantes.

En los últimos cinco años se realizó un número mayor de trasplantes, pero la cantidad todavía es insuficiente para cubrir a todas las personas en espera de un órgano. En 2025, por ejemplo, se hicieron 6,483 trasplantes. Pero casi 19,000 personas estaban en lista de espera, según el registro del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Publicidad

“Hemos avanzado en poder tener los estándares internacionales para trasplantes de órganos”, dijo el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Pero, más allá de las cifras, lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes. Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado”, agregó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para saber más

eutanasia
Congreso

Activistas buscan que mexicanos con enfermedades graves puedan optar por muerte digna

El secretario dijo que un solo donante puede salvar la vida de hasta ocho personas. Destacó que la mayoría de los trasplantes (más del 70%) se realizan en hospitales públicos.

Agregó que ya hay avances legislativos que avalan la donación. Esto ayudará a atender a pacientes con enfermedades crónicas terminales.

“Que queremos prevenir, pero que, una vez que suceden, tenemos una posibilidad terapéutica en el trasplante de órganos”, explicó.

Quienes deseen registrarse como donadores voluntarios pueden hacerlo en la línea telefónica 55 54 87 9902.

El gobierno analiza, además, la posibilidad de que en las credenciales que se otorgarán a los usuarios de los servicios de salud, como parte del Sistema Universal de Salud, previsto para 2026, cada persona pueda registrar de manera voluntaria si desea ser donante de órganos.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad