“Por un México sin lista de espera”, la campaña para fomentar la donación de órganos

“Hemos avanzado en poder tener los estándares internacionales para trasplantes de órganos”, dijo el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Pero, más allá de las cifras, lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes. Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado”, agregó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario dijo que un solo donante puede salvar la vida de hasta ocho personas. Destacó que la mayoría de los trasplantes (más del 70%) se realizan en hospitales públicos.

Agregó que ya hay avances legislativos que avalan la donación. Esto ayudará a atender a pacientes con enfermedades crónicas terminales.

“Que queremos prevenir, pero que, una vez que suceden, tenemos una posibilidad terapéutica en el trasplante de órganos”, explicó.

Quienes deseen registrarse como donadores voluntarios pueden hacerlo en la línea telefónica 55 54 87 9902.

El gobierno analiza, además, la posibilidad de que en las credenciales que se otorgarán a los usuarios de los servicios de salud, como parte del Sistema Universal de Salud, previsto para 2026, cada persona pueda registrar de manera voluntaria si desea ser donante de órganos.