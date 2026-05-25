Entre el comercio y la seguridad
En uno de los momentos más complejos para la relación bilateral, la presidenta Sheinbaum hizo dos cambios clave: nombró a Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente y a Roberto Lazzeri al frente de la Embajada.
Ambos jóvenes de 38 y 42 años de edad, respectivamente, harán mancuerna con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para llevar a buen puerto el T-MEC, cuyas conversaciones están por iniciar.
Xóchitl Pimienta, del Tecnológico de Monterrey, considera que en una relación tan compleja, los esfuerzos deben estar en lo urgente, y en este momento es el T-MEC.
“Hay que diferenciar lo urgente y lo importante, no podemos bajarle nivel al Tratado de Libre Comercio, sobre todo porque somos los principales socios comerciales de Estados Unidos y ellos los nuestros por temas que han sido recurrentes en los últimos 30 años como son la seguridad, frontera, migración, que van a seguir pasando, pero técnicamente necesitamos ajustar el Tratado de Libre Comercio para que para que los dos países mantengan una economía sólida y fuerte”
Xóchitl Pimienta
En cuanto recibió el sí del gobierno de Donald Trump, Roberto Velasco delineó los retos para Lazzeri al frente de la embajada mexicana.
“Tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en la relación que tenemos sobre migración y, por supuesto, también en materia de seguridad”, dijo.
La seguridad será uno de los mayores retos que enfrentará Lazzeri, debido a que en los últimos meses Trump no solo presiona para que el Gobierno de Sheinbaum haga más, también advirtió que si México no actúa contra el crimen, lo harán los estadounidenses .
“Después del T-MEC, necesariamente seguridad, seguridad, y en particular el tráfico de drogas porque el consumo de estupefacientes es un asunto de agenda pública porque atraviesa una cuestión de seguridad nacional. Entonces, es el segundo gran tema y sobre todo el combate a los grupos criminales organizados”, plantea.
Uno de los retos que deberá atender es el combate al lavado de dinero, una de los ejes a los que más presión ejerce Estados Unidos en su lucha para debilitar a las estructuras criminales. Él fue uno de los funcionarios que atendió el tema cuando el gobierno estadounidense señaló a CIbanco, Intercam y Vector de lavar dinero para el crimen.
Aunque en la relación entre ambos países hay cooperación, también hay tensión y desconfianza.
A lo complejo de la relación, se sumará como desafío velar por 53 consulados mexicanos, los cuales de acuerdo con la cadena CBS News enfrentan una revisión y algunos podrían ser cerrados.
Raúl Torres, diputado migrante de la Ciudad de México, sostiene que desde la red consular, Morena sí hace política.
“Morena en el exterior, desde 2021 ha hecho una red no solo para la operación del voto en el extranjero, secretarios del partido ocupan los consulados para promoción partidista no solo en México también en Estados Unidos”, señala en entrevista.
Aunque el ingreso de mexicanos hacia Estados Unidos cayó tras el endurecimiento de la política migratoria de Trump, en suelo estadounidense los connacionales están enfrentando redadas y medidas para revisar el envío de sus remesas.