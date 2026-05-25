Se analiza que los jugadores de la selección de Irán duerman en Tijuana, dice Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, se explora que sea Tijuana la sede donde duerman los integrantes de la Selección de Irán, desde donde viajarían a Estados Unidos para participar en sus partidos.

"Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos", agregó.

Detalló que la petición para que México sea el sitio donde los jugadores duerman, se la hizo la representación de la FIFA.

"Vino la representación de la FIFA a través de una persona, nos dijo que la selección iraní va a jugar en Estados Unidos, creo que tiene tres partidos, son tres en la primera eliminatoria, entonces los tres partidos de la Selección iraní son en Estados Unidos", detalló Sheinbaum.

Debido a que México no tiene ninguna objeción en que Irán se quede en México, expuso que ya se evalúan los detalles de su estancia en territorio mexicano.

"Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina, que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México", comentó.