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Se analiza que los jugadores de la selección de Irán duerman en Tijuana, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una representación de la FIFA le planteó la posibilidad de que los iraníes duerman en Baja California, aunque sus partidos sí los jugarán en Estados Unidos.
lun 25 mayo 2026 11:31 AM
Claudia Sheinbaum Conferencia del pueblo
La presidenta Claudia Sheibaum no asistirá a ninguno de los partidos que se desarrollarán como parte del Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

A 17 días de la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se analiza que los jugadores de la selección de Irán duerman en Tijuana, Baja California, luego de que Estados Unidos no quiere que lo hagan en su territorio debido al conflicto bélico que sostienen.

"Estados Unidos no quiere que la selección de Irán se quede a pernoctar en Estados Unidos, pero sí van a jugar los tres partidos allá, entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos sí, sin problema, no tenemos ningún problema", explicó.

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De acuerdo con la presidenta, se explora que sea Tijuana la sede donde duerman los integrantes de la Selección de Irán, desde donde viajarían a Estados Unidos para participar en sus partidos.

"Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos", agregó.

Detalló que la petición para que México sea el sitio donde los jugadores duerman, se la hizo la representación de la FIFA.

"Vino la representación de la FIFA a través de una persona, nos dijo que la selección iraní va a jugar en Estados Unidos, creo que tiene tres partidos, son tres en la primera eliminatoria, entonces los tres partidos de la Selección iraní son en Estados Unidos", detalló Sheinbaum.

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Debido a que México no tiene ninguna objeción en que Irán se quede en México, expuso que ya se evalúan los detalles de su estancia en territorio mexicano.

"Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina, que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México", comentó.

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La transmisión de partidos debería ser abierta

Respecto a las transmisiones de los partidos del mundial que arrancará el próximo 11 de junio, la presidenta consideró que deberían ser abiertas para que puedan ser vistas por los aficionados, sin embargo, dijo que esa decisión corresponde a la FIFA.

“Debería ser abierta la transmisión, eso pienso yo, pero la FIFA consideró desde hace rato que los partidos son a través de ciertas plataformas, pues las plataformas tienen que ser accesibles para que la gente pueda ver los partidos. Por eso hicimos lo de las pantallas en muchos lugares del país, para que la gente pueda ver de manera gratuita”, planteó.

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En el caso de la presidenta, ella no asistirá a ningún partido de futbol y la inauguración decidió presenciarla desde el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino.

En cuanto a los riesgos de contagios por ébola, informó que se instalarán filtros sanitarios para prevenir la enfermedad.

“Son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países. No quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse”, dijo.

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