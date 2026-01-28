Los incrementos de los seguros privados golpean la salud (y el bolsillo) de los mexicanos

Algunos analistas estiman que los seguros aumenten entre 10 y 20% en general, lo que ya causa preocupación entre algunas de las 14 millones de personas que en 2024 tenían un seguro de gastos médicos mayores, que financia la atención médica ante un accidente, enfermedad o incidente de salud.

La inquietud recae sobre dos posibilidades: continuar pagando un seguro privado que cada año aumenta sus precios o no poder hacerlo ya y quedar a merced del sistema de salud público.

Respecto a la segunda opción, el gobierno anunció que en marzo arrancará el camino al Sistema Universal de Salud con la credencialización de la población . Esta estrategia busca que las personas se puedan atender en cualquier hospital, del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar su afiliación, a través del intercambio de servicios entre las instituciones.

Pero se espera que esto funcione hasta 2027, mientras tanto, el sistema sanitario todavía registra carencias y tiempos largos de espera.

Actualmente, 44.5 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud, un indicador que se duplicó desde 2018, cuando había 20.1 millones en esta condición.

A lo que se suma que seis de cada 10 personas se atendieron en establecimientos privados o farmacias en 2024, lo que contribuye a que México sea el país con el segundo gasto de bolsillo más grande de la OCDE. De la inversión en salud, 39% proviene de los hogares mexicanos.

Judith Méndez, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP), alertó que el cambio fiscal presionaría más al sistema y al bolsillo de los mexicanos.

"Si no estás logrando tener un sistema de salud público que tenga una tasa de atención por arriba del 50% y tu gasto de bolsillo está elevado y, efectivamente, sube el costo de estos seguros, es otra manera de complicar todavía más el acceso al sistema de salud", subrayó la experta.