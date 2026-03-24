Comisiones del Senado avalan ''Plan B'' de Sheinbaum

De acuerdo con el dictamen, con este cambio se evita imponer un rango rígido en la integración de los ayuntamientos, reconociendo “con gran sensibilidad que la eficiencia administrativa no siempre depende de un número mínimo predeterminado, sino de la capacidad de cada ayuntamiento, para servir a su gente con los recursos que ella posee de manera exitosa y austera”.

Otra modificación que tuvo la propuesta presidencial fue agregar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos.

Sin embargo, la consulta de revocación de mandato mantiene las mismas fechas que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el PT está en contra de esta propuesta.

Ello porque se habré la posibilidad de que la consulta se realice en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias para seleccionar a 500 diputados federales y 17 gobernadores.

Además, se mantiene la posibilidad de que si se solicita la consulta de revocación, la presidenta Claudia Sheinbaum pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.

Al iniciar la discusión, los legisladores de MC y el PRI expresaron que votarán en contra de la propuesta, ya que sostuvieorn que estas propuestas iban contra el federalismo.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, mencionó que el PRI no comparte la intención de “mancillar” la Constitución con esta iniciativa, ya que dijo que se trastoca los principios federalistas y republicanos, pues esta reforma reduce el presupuesto de los Congresos estatales y la reconfiguración de los ayuntamientos.

“No me parece correcto y pertinente que se trastoque los principios republicanos y federalistas por berriches de la presidentes, pero solo para hacer un fuego, mientras por el otro lado mete efectivamente la intención de irse cínicamente a la campaña cada elección intermedia”, comentó la priista.