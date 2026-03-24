Comisiones del Senado avalan ''Plan B'' de Sheinbaum

Con 24 votos a favor, 11 en contra y sin la participación de los senadores del PT, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado avalaron esta tarde la discusión del “Plan B” electoral de la presidenta a Claudia Sheinbaum.
En la discusión no participaron los senadores del PT que pertenecen a estas comisiones: Lizeth Sánchez y Alejandro González. Durante la discusión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, mantuvo reuniones con el dirigente del PT, Alberto Anaya, y la vicecoordinadora de los senadores petistas, Geovanna Bañuelos.
El proyecto de dictamen fue modificado con respecto a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, pues establece que habrá de una hasta 15 regidurías por ayuntamiento, cuando en la propuesta original el mínimo era de seis.
El Partido del Trabajo (PT) no votó a favor ni en contra del llamado ''Plan B''. En la Cámara de Diputados, sus integrantes rechazaron la primera Reforma Electoral de la administración federal.