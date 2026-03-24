Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Comisiones del Senado avalan ''Plan B'' de Sheinbaum

Los integrantes del Partido del Trabajo votaron en contra de la primera Reforma Electoral que envió Sheinbaum y ahora mantienen en suspenso cómo votarán el ''Plan B'' en el Senado.
mar 24 marzo 2026 05:20 PM
Sesión Senado de la República
El Senado será el encargado de discutir primero el llamado ''Plan B''. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Con 24 votos a favor, 11 en contra y sin la participación de los senadores del PT, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado avalaron esta tarde la discusión del “Plan B” electoral de la presidenta a Claudia Sheinbaum.

En la discusión no participaron los senadores del PT que pertenecen a estas comisiones: Lizeth Sánchez y Alejandro González. Durante la discusión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, mantuvo reuniones con el dirigente del PT, Alberto Anaya, y la vicecoordinadora de los senadores petistas, Geovanna Bañuelos.

El proyecto de dictamen fue modificado con respecto a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, pues establece que habrá de una hasta 15 regidurías por ayuntamiento, cuando en la propuesta original el mínimo era de seis.

El Partido del Trabajo (PT) no votó a favor ni en contra del llamado ''Plan B''. En la Cámara de Diputados, sus integrantes rechazaron la primera Reforma Electoral de la administración federal.

Publicidad

De acuerdo con el dictamen, con este cambio se evita imponer un rango rígido en la integración de los ayuntamientos, reconociendo “con gran sensibilidad que la eficiencia administrativa no siempre depende de un número mínimo predeterminado, sino de la capacidad de cada ayuntamiento, para servir a su gente con los recursos que ella posee de manera exitosa y austera”.

Otra modificación que tuvo la propuesta presidencial fue agregar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos.

ine-plan-b
México

Consejeros del INE se deslindan de documento enviado al Senado con observaciones al "Plan B"

Sin embargo, la consulta de revocación de mandato mantiene las mismas fechas que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el PT está en contra de esta propuesta.

Ello porque se habré la posibilidad de que la consulta se realice en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias para seleccionar a 500 diputados federales y 17 gobernadores.

Además, se mantiene la posibilidad de que si se solicita la consulta de revocación, la presidenta Claudia Sheinbaum pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.

Al iniciar la discusión, los legisladores de MC y el PRI expresaron que votarán en contra de la propuesta, ya que sostuvieorn que estas propuestas iban contra el federalismo.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, mencionó que el PRI no comparte la intención de “mancillar” la Constitución con esta iniciativa, ya que dijo que se trastoca los principios federalistas y republicanos, pues esta reforma reduce el presupuesto de los Congresos estatales y la reconfiguración de los ayuntamientos.

“No me parece correcto y pertinente que se trastoque los principios republicanos y federalistas por berriches de la presidentes, pero solo para hacer un fuego, mientras por el otro lado mete efectivamente la intención de irse cínicamente a la campaña cada elección intermedia”, comentó la priista.

Publicidad

En tanto, la panista Verónica Rodríguez Hernández comentó que con esta propuesta Morena busca “violar” la ley de manera oficial, pues dijo que se permite que la presidenta llame al voto a favor de ella en caso de realizarse una consulta de revocación de mandato.

“Permiten que una sola voz, la de la presidenta, pueda hacer campaña y no es porque ustedes crean que de verdad el pueblo quiere revisar y calificar su gobierno, (sino) porque ustedes necesitan que les ayuden a levantar este barco que se les está hundiendo”, declaró la legisladora del PAN.

Mientras, la senadora morenista Beatriz Mujica defendió la propuesta al señalar que con ella se reducen los privilegios y excesos en la función pública y “fortalece” la consulta de revocación de mandato para que el “poder público deje de ser visto como un espacio de privilegios y la ciudadanía participe en la toma de decisiones”.

    Publicidad

    Tags

    Congreso Mexicano Reforma electoral Cámara de Senadores

    Más acerca del autor:

    Newsletter

    Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

    Publicidad

    MGID recomienda

    Publicidad