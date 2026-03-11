Publicidad

presidencia

Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender denuncias por violencia digital

El gobierno federal anunció un acuerdo con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, fortalecer las denuncias y promover campañas de seguridad en internet.
mié 11 marzo 2026 09:30 AM
acuerdo violencia digital
Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde presentó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de México anunció este miércoles la firma de un acuerdo de colaboración con plataformas digitales para fortalecer la atención a denuncias relacionadas con violencia digital y agilizar la eliminación de contenidos que vulneren la integridad y la privacidad de las personas en internet.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este acuerdo firmado con las plataformas digitales Meta, TikTok y Google busca prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres en el ámbito digital.

El convenio establece mecanismos de coordinación entre autoridades y empresas tecnológicas para recibir, canalizar y atender reportes vinculados con prácticas como la difusión no consentida de contenido íntimo, el acoso en línea, la suplantación de identidad y otras formas de agresión digital.

Datos oficiales indican que cerca de 18.9 millones de personas en México son víctimas de este tipo de agresiones, un fenómeno que afecta de manera particular a mujeres jóvenes.

Las plataformas participantes se comprometieron a mejorar sus procesos de revisión de contenido y a mantener canales de comunicación directos con las instituciones encargadas de la protección de derechos digitales.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, detalló que este primer acuerdo de colaboración surgió tras el compromiso asumido el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando el gobierno decidió explorar acciones conjuntas con plataformas digitales.

Detalló que se buscan reducir los tiempos de respuesta ante denuncias y facilitar que las víctimas obtengan medidas de protección más rápidas. También contempla el intercambio de información, capacitación en materia de violencia digital y campañas de sensibilización dirigidas a usuarios de internet.

Indicó además que el seguimiento del acuerdo incluirá evaluaciones periódicas sobre la eficacia de los mecanismos de atención a denuncias y la capacidad de las plataformas para retirar contenidos dañinos en tiempos más breves.

La secretaria Hernández explicó que X quedó fuera del acuerdo, ya que no se presentó a ninguna de las reuniones, a pesar de que fue convocada.

"Vamos a ver que hacemos en el caso de X, que yo diría que es una de las plataformas donde menos mecanismos de prevención y combate a las violencias existe y donde más vemos expresado el odio", dijo.

El acuerdo contempla acciones iniciales, divididas entre prevención y atención a las víctimas.

Medidas que forman parte del acuerdo

  • Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento.
  • Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de seguridad digital.
  • Difusión de campañas digitales para promover una convivencia libre de violencia.
  • Publicación mensual de contenidos educativos sobre cultura digital cada día 25.
  • Promoción del uso de herramientas de denuncia dentro de las plataformas.
  • Generación de campañas para identificar información confiable y prevenir el odio digital.
  • Programas dirigidos a creadores de contenido para fomentar el uso responsable de las redes.
  • Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias.
  • Educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo.
  • Generar información accesible para sensibilizar a las y a los usuarios sobre el uso responsable de tecnología.
  • Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo comunitario.
  • Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales.
  • Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncias a perfiles.
  • Vincular los mecanismos de reportes de violencias habilitando la Línea 079, opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención.
  • Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de contactos directo entre enlaces entre las empresa y las autoridades. Colaboración para el retiro de contenido violento o intimo no consentido.
  • Desarrollar nuevas herramientas y políticas para atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio.
  • Mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad para fortalecer atención a víctimas, la cooperación en los casos de violencia que impliquen delitos y la mejora de políticas relacionadas con el combate a la violencia digital.

