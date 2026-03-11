Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender denuncias por violencia digital

El convenio establece mecanismos de coordinación entre autoridades y empresas tecnológicas para recibir, canalizar y atender reportes vinculados con prácticas como la difusión no consentida de contenido íntimo, el acoso en línea, la suplantación de identidad y otras formas de agresión digital.

Datos oficiales indican que cerca de 18.9 millones de personas en México son víctimas de este tipo de agresiones, un fenómeno que afecta de manera particular a mujeres jóvenes.

Las plataformas participantes se comprometieron a mejorar sus procesos de revisión de contenido y a mantener canales de comunicación directos con las instituciones encargadas de la protección de derechos digitales.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, detalló que este primer acuerdo de colaboración surgió tras el compromiso asumido el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando el gobierno decidió explorar acciones conjuntas con plataformas digitales.

Detalló que se buscan reducir los tiempos de respuesta ante denuncias y facilitar que las víctimas obtengan medidas de protección más rápidas. También contempla el intercambio de información, capacitación en materia de violencia digital y campañas de sensibilización dirigidas a usuarios de internet.