Sheinbaum confirma exclusión de la Cumbre de Trump: “No fuimos invitados, pero no lo necesitábamos"

“No, no fuimos invitados, pero no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, confirmó Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

“Lo que he comentado es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos, desde antes, desde que llegó el presidente Trump establecimos un grupo de trabajo”, explicó.

Sheinbaum recordó que la colaboración entre ambos países se inició de inmediato, unas dos semanas después de que Trump arrancara su segundo mandato como presidente.

Destacó que, además, Marco Rubio, titular del Departamento de Estado estadounidense, visitó México para afinar la colaboración entre ambos países, que se realiza con respeto a la soberanía y al territorio nacional.

“Y lo seguimos haciendo, cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo, de los equipos, para seguir avanzando en temas de seguridad”, declaró.

A la Cumbre Escudo de las Américas acudieron países de la región con una ideología de derecha y afín a la de Trump. Además de México, tampoco fueron invitados Colombia y Brasil.

En el evento, 17 naciones americanas conformaron una alianza para combatir los cárteles de la droga.

Durante su discurso, Trump reconoció que la presidenta Sheinbaum ha rechazado una intervención militar de Estados Unidos en México en contra del narcotráfico.

También arremetió otra vez contra el país: acusó a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga en Latinoamérica.

Sin embargo, Sheinbaum afirmó este martes que el trabajo conjunto con Estados Unidos da resultados, pues aseveró que disminuyó el tráfico de fentanilo desde México al país norteamericano.