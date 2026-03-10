Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum confirma exclusión de la Cumbre de Trump: “No fuimos invitados, pero no lo necesitábamos"

La presidenta negó que la exclusión afecte la relación bilateral y aseguró que ambos países continuarán colaborando en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía nacional.
mar 10 marzo 2026 10:54 AM
Claudia Sheinbaum descarta afectación a la relación bilateral con Estados Unidos por exclusión a la Cumbre de Trump
Sheinbaum destacó que México fue de los primeros países en concretar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

México no fue invitado a la Cumbre Escudo de las Américas, organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo, para abordar la agenda de seguridad con los países de América Latina.

Sin embargo, esta exclusión no afecta la relación bilateral, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que para su administración no era necesario acudir a ese evento porque ya mantiene una estrecha colaboración en temas de seguridad con la Casa Blanca.

Publicidad

“No, no fuimos invitados, pero no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, confirmó Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

“Lo que he comentado es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos, desde antes, desde que llegó el presidente Trump establecimos un grupo de trabajo”, explicó.

Para saber más

G20 Lula y Sheinbaum
México

Sheinbaum y Lula hablan tras ser excluidos de cumbre de Trump

Sheinbaum recordó que la colaboración entre ambos países se inició de inmediato, unas dos semanas después de que Trump arrancara su segundo mandato como presidente.

Destacó que, además, Marco Rubio, titular del Departamento de Estado estadounidense, visitó México para afinar la colaboración entre ambos países, que se realiza con respeto a la soberanía y al territorio nacional.

“Y lo seguimos haciendo, cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo, de los equipos, para seguir avanzando en temas de seguridad”, declaró.

A la Cumbre Escudo de las Américas acudieron países de la región con una ideología de derecha y afín a la de Trump. Además de México, tampoco fueron invitados Colombia y Brasil.

En el evento, 17 naciones americanas conformaron una alianza para combatir los cárteles de la droga.

Durante su discurso, Trump reconoció que la presidenta Sheinbaum ha rechazado una intervención militar de Estados Unidos en México en contra del narcotráfico.

También arremetió otra vez contra el país: acusó a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga en Latinoamérica.

Sin embargo, Sheinbaum afirmó este martes que el trabajo conjunto con Estados Unidos da resultados, pues aseveró que disminuyó el tráfico de fentanilo desde México al país norteamericano.

Publicidad

Además, destacó que que se detuvo a capos de alto nivel, como Nemesio Oseguera, “El Mencho”, abatido el mes pasado en Jalisco. Era el narcotraficante más buscado por Estados Unidos.

“Más allá de los asuntos de declaraciones, lo que nosotros vemos es la relación permanente que tenemos con el Departamento de Estado, con el Comando Norte, con las distintas instituciones de seguridad de Estados Unidos”.

Rumbo a la revisión del T-MEC

La presidenta Sheinbaum dijo que México se alista para la primera plática formal sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, a realizarse el próximo 16 de marzo.

Detalló que el país busca negociar la eliminación de los aranceles al acero y aluminio, así como disminuir los impuestos a los vehículos que se fabrican en México.

"O, por lo menos, que no haya mayor cuota a los vehículos de México, los que no están en el tratado, que los que se hacen en Europa o Corea", mencionó.

Publicidad

Tags

Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad