Claudia Sheinbaum no demandará a Elon Musk por comentarios sobre cárteles en México

"El Instituto Nacional Electoral aceptó la queja y le solicitó como medidas cautelares bajar una serie de publicaciones que claramente eran violencia política de género. Sin embargo, él impugna y lo lleva al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, saliéndose un poco por la tangente, dice que no está seguro de tener competencias para ello. Sin embargo, aunque había una medida cautelar de que retirara esas publicaciones, tanto la plataforma X como el usuario decidieron no bajarlas", agregó Hernández.
La secretaria señaló que las expresiones difundidas en redes pueden tener efectos amplificados cuando provienen de figuras públicas o con gran presencia en plataformas digitales, por lo que consideró necesario generar una reacción social frente a ese tipo de mensajes.
Apuntó que las plataformas no pueden estar abstractas y aisladas de las normas, de las reglas.
Sobre la denuncia presentada, Hernández dijo que también desistió de continuar con dicho proceso, pues, agregó, su "intención fundamental era que hubiese sobre todo una sanción social".
"En lo personal, a mí no me afectaba esa violencia que generaba, pero había muchas mujeres que me encontraban en la calle y que me decían que no me dejara, que porque si así se metían conmigo, qué les tocaba a otras mujeres. Entonces creo que lo más importante también para el cambio cultural es que se sancione socialmente cualquier expresión de violencia o discriminación en contra de las mujeres", añadió.