Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum no demandará a Elon Musk por comentarios sobre cárteles

Durante la conferencia de este miércoles, la presidenta explicó que, tras analizar el caso, optó por no iniciar acciones legales por el momento en contra del empresario, quien es propietario de X.
mié 11 marzo 2026 10:28 AM
Claudia Sheinbaum no demandará a Elon Musk por comentarios sobre cárteles en México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este miércoles denunciar al empresario Elon Musk, quien es dueño de la red social X.
 (Foto: Camila Ayala Benabib/ Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que decidió no presentar una demanda civil en contra del empresario Elon Musk por los comentarios que publicó en la red social X, en los que insinuó vínculos de la mandataria con el narcotráfico, días después de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, tras analizar el caso, optó por no iniciar acciones legales por el momento.

Publicidad

"Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso; ya veremos si continúa y entonces lo reevaluaremos”, declaró.

Lee más:

Brugada-Leyes-Mujeres
CDMX

CDMX presenta paquete legislativo para enfrentar violencia hacia las mujeres

¿Qué dijo Elon Musk de Sheinbaum?

La polémica surgió luego de que Musk respondió en X a un video en el que Sheinbaum hablaba sobre la estrategia de seguridad frente a los cárteles. En la publicación, el empresario sugirió que la presidenta decía “lo que le dicen sus jefes del cártel”.

Ante esas declaraciones, Sheinbaum señaló que analizaba la posibilidad de emprender acciones legales por presunta difamación. Sin embargo, este miércoles la mandataria descartó, al menos por ahora, presentar un recurso judicial en contra del dueño de X.

A pesar de ello, la presidenta señaló que su administración seguirá observando la situación y no descartó revisar de nuevo la posibilidad de acciones legales, si se repiten declaraciones similares en el futuro.

Citlalli Hernández buscó "sanción social" contra Ricardo Salinas Pliego

La secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández Mora, afirmó este miércoles que tuvo la intención de señalar públicamente al empresario Ricardo Salinas Pliego por sus comentarios en redes sociales.

Publicidad

Durante la conferencia mañanera, la funcionaria explicó que el objetivo no fue iniciar un proceso legal en contra del dueño de Grupo Salinas, sino evidenciar públicamente las conductas que, desde su perspectiva, contribuyen a normalizar la violencia en el entorno digital.

Te pueda interesar:

acuerdo violencia digital
presidencia

Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender denuncias por violencia digital

"Un buen ejemplo de por qué es importante el trabajo con las plataformas, quizás recordar para quienes nos escuchan. Yo presenté una queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no del debate público político, sino de las expresiones que denigraban mi persona por mi físico, por mi apariencia", apuntó.

Publicidad

"El Instituto Nacional Electoral aceptó la queja y le solicitó como medidas cautelares bajar una serie de publicaciones que claramente eran violencia política de género. Sin embargo, él impugna y lo lleva al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, saliéndose un poco por la tangente, dice que no está seguro de tener competencias para ello. Sin embargo, aunque había una medida cautelar de que retirara esas publicaciones, tanto la plataforma X como el usuario decidieron no bajarlas", agregó Hernández.

La secretaria señaló que las expresiones difundidas en redes pueden tener efectos amplificados cuando provienen de figuras públicas o con gran presencia en plataformas digitales, por lo que consideró necesario generar una reacción social frente a ese tipo de mensajes.

Apuntó que las plataformas no pueden estar abstractas y aisladas de las normas, de las reglas.

Sobre la denuncia presentada, Hernández dijo que también desistió de continuar con dicho proceso, pues, agregó, su "intención fundamental era que hubiese sobre todo una sanción social".

"En lo personal, a mí no me afectaba esa violencia que generaba, pero había muchas mujeres que me encontraban en la calle y que me decían que no me dejara, que porque si así se metían conmigo, qué les tocaba a otras mujeres. Entonces creo que lo más importante también para el cambio cultural es que se sancione socialmente cualquier expresión de violencia o discriminación en contra de las mujeres", añadió.

Tags

Mujeres Violencia de género Redes sociales Elon Musk Ricardo Salinas Pliego

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad