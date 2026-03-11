Claudia Sheinbaum no demandará a Elon Musk por comentarios sobre cárteles en México

"Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso; ya veremos si continúa y entonces lo reevaluaremos”, declaró.

¿Qué dijo Elon Musk de Sheinbaum?

La polémica surgió luego de que Musk respondió en X a un video en el que Sheinbaum hablaba sobre la estrategia de seguridad frente a los cárteles. En la publicación, el empresario sugirió que la presidenta decía “lo que le dicen sus jefes del cártel”.

Ante esas declaraciones, Sheinbaum señaló que analizaba la posibilidad de emprender acciones legales por presunta difamación. Sin embargo, este miércoles la mandataria descartó, al menos por ahora, presentar un recurso judicial en contra del dueño de X.

A pesar de ello, la presidenta señaló que su administración seguirá observando la situación y no descartó revisar de nuevo la posibilidad de acciones legales, si se repiten declaraciones similares en el futuro.

Citlalli Hernández buscó "sanción social" contra Ricardo Salinas Pliego

La secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández Mora, afirmó este miércoles que tuvo la intención de señalar públicamente al empresario Ricardo Salinas Pliego por sus comentarios en redes sociales.