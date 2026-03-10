Sheinbaum se niega a hacer un último llamado al PT y al PVEM para que apoyen la reforma electoral: "Yo cumplí"

Se prevé que la reforma se discuta esta semana en la Cámara de Diputados. Pero, recientemente, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, informó que la iniciativa no cuenta todavía con los votos suficientes para su aprobación.

Pese a ello, la presidenta insistió en que corresponde a los legisladores decidir el sentido de su voto, sin que ella tenga que hacerles un exhorto.

"Yo, como les dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta, más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente", respondió.

"Más del 80% está de acuerdo en reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Yo cumplí, ya depende de los diputados cómo van a ejercer su voto", reiteró.

La reforma electoral de Sheinbaum es rechazada por el PVEM, principalmente, que se posiciona en contra de reducir el financiamiento a los partidos y de disminuir los diputados plurinominales, es decir, aquellos que no se eligen en las urnas, sino que asignan los partidos según el número de votos que consigan.

A pesar de los intentos de negociar con ambos partidos, hasta ahora se mantienen reacios a dar su aval a la enmienda, que necesita unos 334 votos para ser aprobada en la Cámara baja.

Pero Morena solo cuenta con 253 votos, por lo que necesita a sus dos aliados y, además, enfrenta la posible creación de un frente opositor que vote en contra de la reforma.