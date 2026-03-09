Publicidad

México

Sheinbaum destaca marcha pacífica del 8M y resalta el “reto doble” que enfrentan las mujeres en el poder

Tras la marcha del 8M, la presidenta afirmó que la mayor parte de las protestas en el país se desarrolló de forma pacífica y destacó el “reto doble” que enfrentan las mujeres en el poder.
lun 09 marzo 2026 09:51 AM
Conferencia del Pueblo Hospital La Pastora
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia mañanera desde Hospital Oncológico "La Pastora", esto durante la Conferencia del Pueblo de este lunes. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Después de las movilizaciones del domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes que la mayoría de las manifestaciones en el país transcurrieron de manera pacífica y respondieron a demandas legítimas para poner fin a la violencia de género. Además, destacó el "reto doble" que enfrentan las mujeres al ocupar espacios de poder.

En conferencia de prensa matutina desde la alcaldía Gustavo A. Madero, tras inaugurar el Hospital Oncologico para la Mujer de la Ciudad de Mexico, Sheinbaum señaló que en la capital del país la movilización reunió a alrededor de 100,000 mujeres, quienes marcharon principalmente para exigir justicia y seguridad.

“En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas… aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100,000 mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas”, expresó.

Aunque reconoció la presencia de algunos actos violentos, aseguró que fueron protagonizados por grupos muy reducidos.

“Una parte ya de un grupo muy pequeño hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas… realmente muy minoritarios, comparado con lo que fueron las marchas en todo el país”, indicó.

La presidenta también abordó el significado de que una mujer ocupe por primera vez la titularidad del Ejecutivo federal, lo que consideró un símbolo del avance de las luchas históricas de las mujeres mexicanas.

“Es un símbolo el llegar a la presidencia como mujer… no es relacionado con mi persona, sino el que una mujer llegue a la presidencia. Siempre lo he dicho: más que un esfuerzo personal, es la lucha de las mujeres mexicanas por alcanzar distintos espacios en el espacio público”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que el ejercicio del poder implica una exigencia mayor para las mujeres.

A veces a las mujeres nos piden lo doble que a los varones para poder demostrar que en efecto podemos hacer lo que un varón ha hecho en la historia”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta explicó que, además de gobernar y dar resultados, enfrenta el desafío adicional de demostrar que una mujer puede desempeñar el cargo con eficacia, lo que calificó como un “reto doble”.

La mandataria destacó además la apertura del hospital especializado para la atención integral de mujeres, con el objetivo de reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino.

“Debido a la falta de espacios para la atención, tarda mucho la atención y es justamente ahí donde tenemos lamentablemente muertes por cáncer de mama o cervicouterino”, explicó.

El modelo, dijo, busca agilizar la detección y tratamiento para evitar fallecimientos. “El objetivo de este modelo, que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reduzcan los tiempos de atención y con ello evidentemente se salvan vidas”, apuntó.

La mandataria también anunció que durante marzo se realizarán reconocimientos a mujeres de distintos sectores, comenzando con integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento… nos cuidan a todos y muchas de ellas viven dificultades porque están lejos de sus familias”, comentó.

Añadió que estos homenajes se extenderán a médicas, científicas, campesinas e indígenas.

“Reconocer a las mujeres en la historia, en el presente y en el futuro es justicia. Y al haber justicia hay disminución de desigualdades y el objetivo es erradicar la violencia contra las mujeres”, apuntó.

