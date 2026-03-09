Sheinbaum destaca marcha pacífica del 8M y resalta el “reto doble” que enfrentan las mujeres en el poder

“En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas… aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100,000 mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas”, expresó.

Aunque reconoció la presencia de algunos actos violentos, aseguró que fueron protagonizados por grupos muy reducidos.

“Una parte ya de un grupo muy pequeño hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas… realmente muy minoritarios, comparado con lo que fueron las marchas en todo el país”, indicó.

La presidenta también abordó el significado de que una mujer ocupe por primera vez la titularidad del Ejecutivo federal, lo que consideró un símbolo del avance de las luchas históricas de las mujeres mexicanas.

“Es un símbolo el llegar a la presidencia como mujer… no es relacionado con mi persona, sino el que una mujer llegue a la presidencia. Siempre lo he dicho: más que un esfuerzo personal, es la lucha de las mujeres mexicanas por alcanzar distintos espacios en el espacio público”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que el ejercicio del poder implica una exigencia mayor para las mujeres.

A veces a las mujeres nos piden lo doble que a los varones para poder demostrar que en efecto podemos hacer lo que un varón ha hecho en la historia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta explicó que, además de gobernar y dar resultados, enfrenta el desafío adicional de demostrar que una mujer puede desempeñar el cargo con eficacia, lo que calificó como un “reto doble”.