México

Más de la mitad de la niñez en México sufre disciplina violenta, alerta informe de UNICEF y OPS

Golpes, gritos y humillaciones marcan la infancia de más de la mitad de la niñez en México. Un nuevo informe revela el alcance de la violencia doméstica y sus consecuencias.
jue 29 enero 2026 01:21 PM
Cada niña y niño tiene derecho a crecer libre de violencia, pero en México millones aún sufren castigos físicos y agresiones psicológicas en el hogar.

Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes en México son víctima de disciplina violenta principalmente en el hogar o en la escuela.

Así lo revela el informe Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, publicado este mes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con el documento, 57% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años en México sufrió algún tipo de disciplina violenta, principalmente en el ámbito doméstico.

La forma más común es la agresión psicológica, como gritos, humillaciones o amenaza, seguida del castigo físico. El informe advierte que estas prácticas no solo son ineficaces para la crianza, sino que generan daños duraderos en la salud mental y emocional.

“Cuando mis padres me pegan, me siento mal porque no hay razón para que me hagan eso”, relata un menor en México, cuyo testimonio fue incluido en el informe para ilustrar el impacto cotidiano de la violencia doméstica en la niñez.

El estudio subraya que la violencia en contra de la niñez rara vez es un hecho aislado. “La violencia no lastima solo por un día: deja huellas para toda la vida”, señala el informe, al advertir que las experiencias de abuso en la infancia aumentan el riesgo de problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje y de reproducir ciclos de violencia en la edad adulta.

Además de la violencia en el hogar, las infancias en México enfrentan riesgos crecientes vinculados a la violencia armada, especialmente en contextos donde operan pandillas y crimen organizado.

El informe documenta que menores de entre seis y 10 años pueden ser reclutados por estos grupos, mientras que adolescentes están expuestos a homicidios, extorsión y explotación.

“Niños y niñas de tan solo 10 años y a veces de apenas seis o siete, son reclutados por pandillas”, advierte el documento.

La violencia sexual es otro problema crítico. En el caso de México, datos incluidos en el informe indican que una proporción significativa de mujeres jóvenes reporta haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años.

Estos hechos suelen ocurrir en entornos cercanos y permanecen subregistrados. El informe recuerda que “la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurre en los hogares, las escuelas, las comunidades y en internet”.

Además, el acoso escolar y la violencia digital representan también amenazas crecientes, especialmente para adolescentes, señala el informe, que advierte además que un número relevante de jóvenes declara haber experimentado burlas, hostigamiento o comportamientos ofensivos tanto en espacios educativos como en entornos digitales, lo que tiene efectos negativos en su bienestar emocional y su permanencia en la escuela.

UNICEF y OPS reconocen que México ha avanzado en compromisos legales para erradicar el castigo físico y otras formas de violencia, pero advierten que la aplicación efectiva de las leyes es un desafío.

“Cuando las leyes no se aplican, los infractores no reciben ningún castigo y muchos niños, niñas y adolescentes siguen estando en peligro”, señala el informe.

El documento hace un llamado urgente a fortalecer la prevención, apoyar a madres, padres y cuidadores con programas de crianza positiva y garantizar servicios de protección y salud mental accesibles.

“Nada de esto debería ser normal. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a sentirse seguros y a estar protegidos frente a la violencia”, subraya el informe.

La evidencia, advierten los organismos internacionales, es clara. Lo que está en juego es la capacidad del Estado y de la sociedad para romper un ciclo de violencia que sigue marcando la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en México.

