México

Ley Valeria: qué propone la iniciativa y cómo busca cambiar la legislación

Tras el acoso que surgió la profesora Valeria Macías por parte de uno de sus alumnos y que evidenció la falta de un marco jurídico para poder castigar el acecho.
mar 10 marzo 2026 04:13 PM
ley-valeria-castigo-acecho.jpg
Hay una diferencia entre acecho y acoso, de acuerdo con la legislación que busca castigar estas conductas. (Foto: iStock)

La vigilancia, los mensajes, e incluso la persecución son características del acecho, una acción que pone en riesgo a las personas si llega a escalar, por ello, avanza la legislación en México con el objetivo de clasificar el acecho como delito en todo el país con la llamada “Ley Valeria”, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

La ley surgió tras el acecho que recibió Valeria Macías, una profesora en Monterrey, Nuevo León por parte de uno de sus alumnos y que se extendió por aproximadamente nueve años, lo que evidenció la falta de un marco jurídico.

En 2016, Valeria Macías conoció a David, uno de los estudiantes en la Universidad donde ella impartía clases, y tras darse de baja después de dos semanas, inició el acoso, primero con mensajes, hasta llegar a 300 al día. Después, aumentó hasta seguirla a los lugares en los que ella acudía y llamadas amenazantes.

¿Qué diferencias hay entre acecho y acoso?

La académica de la Facultad de Derecho (FD), Gabriela Rodríguez Rojas, explicó para Gaceta UNAM que el acecho consiste en realizar, de manera reiterada, por cualquier medio y sin consentimiento, actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado, así como acciones de intimidación o intromisión que afectan a la persona, causando un daño en su esfera psíquica o en el desarrollo cotidiano de las actividades.

Para Ana Celia Chapa Romero, académica e investigadora en la Facultad de Psicología (FP) e integrante del sector académico de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM (CInIG), explicó que a diferencia del acoso sexual, que tiene una connotación sexual explícita, el acecho se define principalmente por la insistencia obsesiva y su carácter coercitivo.

“Precisó que el acecho se puede presentar a través de diversos medios como las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto; incluso, quien comete esta violencia persigue a la víctima a los lugares que frecuenta. En otros casos, les colocan un dispositivo GPS para conocer sus desplazamientos en tiempo real, porque hay una necesidad de control”, de acuerdo con el texto “ Acecho, una agresión invisibilizada que vigila, persigue y permanece ”.

La Ley Valeria contempla que el acecho ocurre cuando una persona realiza conductas repetidas sin consentimiento como:

  • Vigilar o seguir a alguien de forma constante.
  • Observar o monitorear sus movimientos.
  • Intentar comunicarse reiteradamente sin autorización.
  • Se considerarán delito cuando alteren la tranquilidad, intimidad la vida cotidiana de la víctima.

Las sanciones que contempla el dictamen son pasar de dos a cuatro años de prisión para quienes cometan acecho, además de multas que pueden alcanzar hasta 400 días de salario.

Las penas podrían aumentar cuando:

  • La víctima sea menor de edad.
  • Se trate de una persona adulta mayor.
  • La víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad.
  • Exista una relación de poder o confianza entre agresor y víctima.

¿Sanciona a hombres y mujeres?

La reforma al código penal federal está diseñada para sancionar el acecho o stalking (vigilar, perseguir o intimidar repetidamente) contra cualquier persona, independientemente de su género.

Estados que ya castigan el acecho

Estados como Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Colima, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y San Luis Potosí ya han tipificado el acecho como un delito; sin embargo, se necesita regularizar esta ley para que tenga protección a nivel nacional.

La propuesta fue avalada por unanimidad y enviada al Senado de la República para su análisis y votación.

