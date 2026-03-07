Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

"Nada de violencia contra las mujeres", pide Sheinbaum a estudiantes de bachillerato

En un evento en el Estado de México, la presidenta también exhortó a las jóvenes a perseguir sus sueños y exhortó a todos los alumnos a usar menos las redes sociales y la IA.
sáb 07 marzo 2026 07:10 PM
sheinbaum-violencia-mujeres-bachillerato.jpeg
Sheinbaum inauguró un bachillerato en el municipio de Chimalhuacán, en el oriente del Estado de México, y conversó con el alumnado. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó este sábado a inaugurar dos nuevos bachilleratos en el Estado de México y aprovechó el encuentro con estudiantes para transmitirles mensajes en contra de la violencia de género.

En uno de los eventos, en el municipio de Chimalhuacán, pidió a los jóvenes eliminar las conductas agresivas al interior de las escuelas y no ejercer violencia hacia las mujeres, un problema que se ha agravado en México hasta alcanzar niveles extremos.

Publicidad

"A todos los jóvenes: hay que respetar, nada de violencia contra las mujeres, ni entre ustedes, nada, cero", indicó.

Sheinbaum habló sobre esta problemática en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que también dirigió un mensaje especial a las alumnas, a quienes alentó a desenvolverse en cualquier área que elijan.

"A todas las jóvenes les digo: no dejen que nadie les robe sus sueños, ustedes pueden ser lo que quieran ser, hacer lo que quieran hacer", declaró.

Para saber más

8M: Mujeres mandan mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México
CDMX

"Siempre vivas", el mensaje monumental que cientos de mujeres formaron en el Zócalo por el 8M

Además de la efeméride, los temas que abordó la presidenta son significativos siempre porque la violencia escolar ha incrementado en México.

En los últimos años se han reportado homicidios de estudiantes dentro de los planteles, como el ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en 2025.

También hay feminicidios de alumnas. Los más recientes sucedieron esta semana en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM). Así como agresiones a docentes y un agravamiento del bullying, con consecuencias fatales en algunos casos.

Durante su discurso, Sheinbaum también habló de otros temas que interesan a los más jóvenes, como el uso de las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

Exhortó a los alumnos a aprender a identificar que no todo lo que circula en Internet es verdad y que los algoritmos, que privilegian ciertos contenidos, pueden influir en la manera de pensar.

"Mi mensaje no es que no usen las redes sociales, sino que siempre las usen responsablemente, que sepan que no todo es la red social", explicó.

Publicidad

"De vez en cuando lean un libro, hagan la tarea. No usen tanta Inteligencia Artificial para hacer la tarea, porque entonces alguien más piensa por nosotros y lo más importante es razonar, pensar y tener conciencia", agregó.

Con la puesta en marcha del nuevo bachillerato de Chimalhuacán y de otro en Ixtapaluca, el gobierno aperturó 2,160 espacios para la educación media superior en el Estado de México.

Esto forma parte de la estrategia de la presidenta para construir más bachilleratos a nivel nacional, ampliar la cobertura educativa y combatir el abandono escolar.

Publicidad

Tags

8M Violencia de género Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad