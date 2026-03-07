"Nada de violencia contra las mujeres", pide Sheinbaum a estudiantes de bachillerato

"A todos los jóvenes: hay que respetar, nada de violencia contra las mujeres, ni entre ustedes, nada, cero", indicó.

Sheinbaum habló sobre esta problemática en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que también dirigió un mensaje especial a las alumnas, a quienes alentó a desenvolverse en cualquier área que elijan.

"A todas las jóvenes les digo: no dejen que nadie les robe sus sueños, ustedes pueden ser lo que quieran ser, hacer lo que quieran hacer", declaró.

Además de la efeméride, los temas que abordó la presidenta son significativos siempre porque la violencia escolar ha incrementado en México.

En los últimos años se han reportado homicidios de estudiantes dentro de los planteles, como el ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en 2025.

También hay feminicidios de alumnas. Los más recientes sucedieron esta semana en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM). Así como agresiones a docentes y un agravamiento del bullying, con consecuencias fatales en algunos casos.

Durante su discurso, Sheinbaum también habló de otros temas que interesan a los más jóvenes, como el uso de las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

Exhortó a los alumnos a aprender a identificar que no todo lo que circula en Internet es verdad y que los algoritmos, que privilegian ciertos contenidos, pueden influir en la manera de pensar.

"Mi mensaje no es que no usen las redes sociales, sino que siempre las usen responsablemente, que sepan que no todo es la red social", explicó.